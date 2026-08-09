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Gewerbeimmobilien in Comarca de Valencia, Spanien

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Valencia
19
19 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 121 m² in Valencia, Spanien
Gewerbefläche 121 m²
Valencia, Spanien
Fläche 121 m²
Urgent Verkauf!!!Gewerberäume im Stadtteil Algiros von Valencia.Die Gesamtfläche beträgt 121…
$296,507
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Hotel 529 m² in Valencia, Spanien
Hotel 529 m²
Valencia, Spanien
Fläche 529 m²
Valencia (Spanien) | Bereit Aparthotel in ausgezeichneter Lage in der Nähe der Universitäten…
$3,43M
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CREMATORIUM + 3 FUNERAL SERVICE AGENCIES in el Castellar lOliveral, Spanien
CREMATORIUM + 3 FUNERAL SERVICE AGENCIES
el Castellar lOliveral, Spanien
Fläche 1 358 m²
EINHEITLICHE INVESTITIONEN IN SPANIEN: KREMATORIUM + 3 DIENSTLEISTUNGSSTELLENPreis: 2.300.00…
$2,68M
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TekceTekce
Gewerbefläche 252 m² in Valencia, Spanien
Gewerbefläche 252 m²
Valencia, Spanien
Fläche 252 m²
Gewerberäume in El Pla del Real von Valencia.Die Gesamtfläche von 252 Quadratmetern. in eine…
$699,000
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Gewerbefläche 445 m² in Valencia, Spanien
Gewerbefläche 445 m²
Valencia, Spanien
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 445 m²
Es wird Gebäude pequeño in der Mitte des Valencias verkauft. 131 m2 besteht von Boden, von: …
$259,957
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Hotel 529 m² in Valencia, Spanien
Hotel 529 m²
Valencia, Spanien
Fläche 529 m²
Valencia (Spanien) | Bereit Aparthotel in ausgezeichneter Lage in der Nähe der Universitäten…
$3,42M
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Gewerbefläche 150 m² in Valencia, Spanien
Gewerbefläche 150 m²
Valencia, Spanien
Fläche 150 m²
Büro zum Verkauf. Es befindet sich in einem Zwischengeschoss mit unabhängiger Tür in der Näh…
$239,960
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Gewerbefläche in Valencia, Spanien
Gewerbefläche
Valencia, Spanien
Anzahl der Badezimmer 12
Renovated and rented building for sale in the heart of Valencia. The building consists of 2 …
$1,80M
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Büro 185 m² in Valencia, Spanien
Büro 185 m²
Valencia, Spanien
Fläche 185 m²
Das Büro 185 m.q. befindet sich in einem Wohngebiet im Universitätsviertel! Hoher Verkehr! H…
$245,642
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Gewerbefläche 522 m² in Valencia, Spanien
Gewerbefläche 522 m²
Valencia, Spanien
Fläche 522 m²
Reserved - Real opportunity for investors in the centre of Valencia. This building for sale …
$673,789
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Gewerbefläche in Valencia, Spanien
Gewerbefläche
Valencia, Spanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Продаётся комерческое помещение в Valencia в районе Patraix. Общая площадьь 392.00 м2, комер…
$754,515
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Gewerbefläche 60 m² in Valencia, Spanien
Gewerbefläche 60 m²
Valencia, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Gewerbegebiet verkauft mit Schaufenster, am Fuße der Straße in einem konsolidierten Bereich …
$44,393
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Gewerbefläche 1 187 m² in Valencia, Spanien
Gewerbefläche 1 187 m²
Valencia, Spanien
Fläche 1 187 m²
4-storey building for sale in the centre of Valencia. It has ground floor + 4 floors 750 m2 …
$619,897
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Gewerbefläche in Valencia, Spanien
Gewerbefläche
Valencia, Spanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
(RU) Продаётся комерческое помещение в Valencia в районе Penya-Roja - Alameda, располагется …
$342,434
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Gewerbefläche 983 m² in Valencia, Spanien
Gewerbefläche 983 m²
Valencia, Spanien
Fläche 983 m²
This fully rehabilitated building is sold in 2015 by an international renowned architect, an…
$3,82M
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Gewerbefläche in Valencia, Spanien
Gewerbefläche
Valencia, Spanien
Zimmer 1
Продаётся комерческое помещение в Valencia в районе L ́Amistat - Amistad. Общая площадь 158.…
$232,159
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Gewerbefläche in Valencia, Spanien
Gewerbefläche
Valencia, Spanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 2
Auf der Escultor José Capuz Street, in einem der prestigeträchtigsten Gegenden von Valencia,…
$1,03M
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Gewerbefläche 199 m² in Valencia, Spanien
Gewerbefläche 199 m²
Valencia, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 199 m²
Gewerbeimmobilien lizenzierte Musikbar im Herzen von Valencia. Diese Zone zeichnet sich durc…
$749,876
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Gewerbefläche 240 m² in Valencia, Spanien
Gewerbefläche 240 m²
Valencia, Spanien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Restaurant neben dem Platz Canovas, ist ein Bratspieß mit Kundschaft des hohen Niveaus. Más…
$449,925
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