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Stadthäuser in Baix Camp, Spanien

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2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Cambrils, Spanien
Reihenhaus
Cambrils, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Geräumiges Reihenhaus zum Verkauf in VILAFORTUNY Ihre eigene Ecke des Glücks in VILAFORTUNY!…
$505,431
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Reihenhaus 5 zimmer in Vinyols i els Arcs, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Vinyols i els Arcs, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 275 m²
Etagenzahl 3
The architecture combines the simplicity of the design; Large windows open and allow interio…
$710,365
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Immobilienangaben in Baix Camp, Spanien

mit Garage
mit Bergblick
mit Meerblick
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