Häuser mit Garage in Funchal, Portugal

8 immobilienobjekte total found
Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 332 m²
Ausgezeichnete Villa für eine Familie mit Panoramablick auf die Funchal Bay. Villa in   zwei…
$728,353
Eine Anfrage stellen
Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 132 m²
Neue Villa mit drei Schlafzimmern, befindet sich in der renommierten Gegend von San Martinho…
$1,51M
Eine Anfrage stellen
Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 218 m²
Diese moderne und hochwertige Madeira Diamond Estates befindet sich am Hang von Funchal (Mad…
$2,68M
Eine Anfrage stellen
NicoleNicole
Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 216 m²
Neue Duplex-Wohnung im Zentrum von Funchal, in der neuen Anlage A Fábrica Apartments mit ein…
$640,951
Eine Anfrage stellen
Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 1 000 m²
Die Villa verfügt über vier geräumige Schlafzimmer und einen attraktiven Pool im   Landschaf…
$914,812
Eine Anfrage stellen
Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 375 m²
Das Kondominium befindet sich auf Land im Besitz von Quinta da Boa Nova, mit nur 23 Häusern,…
$686,400
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 412 m²
„ Villas Boa Nova“ ist ein Kondominium bestehend aus 6 einfamilien- und halbfamilienhäusern,…
$743,503
Eine Anfrage stellen
Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 871 m²
Moderne, einstöckige Villa mit atemberaubendem Panoramablick auf die Stadt und   Ozean   Büg…
$2,91M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Funchal, Portugal

