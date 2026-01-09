Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Funchal
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Funchal, Portugal

villen
12
2 immobilienobjekte total found
Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 132 m²
Neue Villa mit drei Schlafzimmern, befindet sich in der renommierten Gegend von San Martinho…
$1,51M
Eine Anfrage stellen
Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 1 000 m²
Die Villa verfügt über vier geräumige Schlafzimmer und einen attraktiven Pool im   Landschaf…
$914,812
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Funchal, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen