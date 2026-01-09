Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Funchal
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Golfplatz

Häuser in der Nähe des Golfclubs in Funchal, Portugal

villen
12
1 immobilienobjekt total found
Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 167 m²
Die Villa im traditionellen Stil befindet sich an der Spitze des Palheiro Village Kondominiu…
$501,107
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Funchal, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen