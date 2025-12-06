  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Cascais
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Cascais, Portugal

Lissabon
6
Porto
2
Oeiras
2
Sintra
2
Wohnanlage House T3 deluxe
Wohnanlage House T3 deluxe
Cascais, Portugal
von
$1,52M
Fläche 169 m²
1 Immobilienobjekt 1
Elegantes 3-Zimmer-Haus in einer der ruhigsten Gegenden von Estoril, nur wenige Minuten von Tamariz Beach und Cascais entfernt. Auf zwei Etagen verteilt, verfügt es über 3 Suiten, ein geräumiges Wohnzimmer mit Doppelhöhendecken und eine nach Südwest ausgerichtete Ausrichtung für natürliches …
BitProperty
English, Русский
Wohnanlage Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Wohnanlage Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Cascais, Portugal
von
$1,59M
Fläche 124 m²
1 Immobilienobjekt 1
Dieses elegante 3-Zimmer-Haus mit 207 qm Wohnfläche ist komplett renoviert mit hochwertigen Materialien und in einer exklusiven Wohngemeinschaft mit einem Pool in Monte Estoril. Auf vier Etagen verteilt, verfügt es über 3 Suiten, ein gemütliches Wohnzimmer mit Kamin, voll ausgestattete Küche…
BitProperty
