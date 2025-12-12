  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Lissabon, Portugal

Cascais
2
Oeiras
2
Sintra
2
Rio de Mouro
1
Wohnanlage House T3
Wohnanlage House T3
Wohnanlage House T3
Wohnanlage House T3
Wohnanlage House T3
Wohnanlage House T3
Sintra, Portugal
von
$1,17M
Fläche 288 m²
1 Immobilienobjekt 1
Geräumiges und elegantes Zuhause mit 3 Schlafzimmern in einem privaten Wohnhaus in Albarraque. Freuen Sie sich auf ein großes Wohnzimmer mit Kamin, stilvoller Küche, privatem Garten und einem Keller mit Wäscherei und Parkplatz für 2–3 Autos. High-End-Oberflächen, Klimaanlage und ausgezeichne…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage Parque das Nacoes
Wohnanlage Parque das Nacoes
Wohnanlage Parque das Nacoes
Wohnanlage Parque das Nacoes
Wohnanlage Parque das Nacoes
Wohnanlage Parque das Nacoes
Lissabon, Portugal
von
$2,21M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 16
Fläche 272 m²
1 Immobilienobjekt 1
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 4 zimmer
272.0
3,52M
Wohnanlage Infante Residences
Wohnanlage Infante Residences
Wohnanlage Infante Residences
Wohnanlage Infante Residences
Wohnanlage Infante Residences
Wohnanlage Infante Residences
Estrela, Portugal
von
$641,980
Fläche 116–116 m²
2 Immobilienobjekte 2
Infante Residences ist eine hochwertige Wohnentwicklung im eleganten Stadtteil Estrela von Lissabon. Dieses exklusive Projekt verfügt über 45 komplett renovierte Apartments mit hochwertigen Ausführungen, geräumigen Layouts, Klimaanlage, Holzböden und voll ausgestatteten Küchen. Die Bewohner …
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
OneOne
Wohnviertel Riverside Square
Wohnviertel Riverside Square
Wohnviertel Riverside Square
Wohnviertel Riverside Square
Wohnviertel Riverside Square
Wohnviertel Riverside Square
Marvila, Portugal
von
$547,885
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Fläche 71–192 m²
7 Immobilienobjekte 7
Geschlossene Wohnanlage am Ufer des Flusses Teju, bestehend aus 8 Blöcken moderner und hochwertiger Apartments. Die ruhige Gegend, in der sich die Apartments befinden, ist modern und beherbergt etwa 120 Geschäfte, einen Markt, ein Fitnessstudio und andere Dienstleistungen. Es ist auch nur…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
71.0
639,859
Wohnung 2 zimmer
154.0
1,17M
Wohnung 3 zimmer
192.0
1,39M
Wohnanlage House T3 deluxe
Wohnanlage House T3 deluxe
Wohnanlage House T3 deluxe
Wohnanlage House T3 deluxe
Wohnanlage House T3 deluxe
Wohnanlage House T3 deluxe
Cascais, Portugal
von
$1,52M
Fläche 169 m²
1 Immobilienobjekt 1
Elegantes 3-Zimmer-Haus in einer der ruhigsten Gegenden von Estoril, nur wenige Minuten von Tamariz Beach und Cascais entfernt. Auf zwei Etagen verteilt, verfügt es über 3 Suiten, ein geräumiges Wohnzimmer mit Doppelhöhendecken und eine nach Südwest ausgerichtete Ausrichtung für natürliches …
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Wohnanlage Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Wohnanlage Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Wohnanlage Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Wohnanlage Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Wohnanlage Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Cascais, Portugal
von
$1,59M
Fläche 124 m²
1 Immobilienobjekt 1
Dieses elegante 3-Zimmer-Haus mit 207 qm Wohnfläche ist komplett renoviert mit hochwertigen Materialien und in einer exklusiven Wohngemeinschaft mit einem Pool in Monte Estoril. Auf vier Etagen verteilt, verfügt es über 3 Suiten, ein gemütliches Wohnzimmer mit Kamin, voll ausgestattete Küche…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage Beloura
Wohnanlage Beloura
Wohnanlage Beloura
Wohnanlage Beloura
Wohnanlage Beloura
Wohnanlage Beloura
Sintra, Portugal
von
$1,30M
Fläche 166 m²
1 Immobilienobjekt 1
Wohnanlage in der prestigeträchtigen und ruhigen Gegend von Beloura, Sintra. Diese modernen Drei-Zimmer-Wohnungen, die 2021 gebaut wurden, bieten eine perfekte Mischung aus Funktionalität und Alltagskomfort. Jede Unterkunft verfügt über 6 Badezimmer/WC, ein geräumiges Layout und zwei eigene …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
166.0
1,29M
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage PAÇO DE ARCOS
Wohnanlage PAÇO DE ARCOS
Wohnanlage PAÇO DE ARCOS
Wohnanlage PAÇO DE ARCOS
Wohnanlage PAÇO DE ARCOS
Wohnanlage PAÇO DE ARCOS
Oeiras, Portugal
von
$955,227
Fläche 142 m²
1 Immobilienobjekt 1
Wohnanlage in der ruhigen Gegend von Alto da Terrugem (PAÇO DE ARCOS), Sintra. Geräumige Apartments mit modernen Ausführungen: helles Wohnzimmer mit Zugang zu einer großen Terrasse, voll ausgestattete Küche, drei Schlafzimmer mit Einbauschränken und zwei Badezimmer. Zur Ausstattung gehören K…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
142.0
956,854
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Residenz The Hill of Oeiras
Residenz The Hill of Oeiras
Residenz The Hill of Oeiras
Residenz The Hill of Oeiras
Residenz The Hill of Oeiras
Residenz The Hill of Oeiras
Barcarena, Portugal
von
$279,935
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Fläche 88–161 m²
6 Immobilienobjekte 6
Das erste Gebäude aus 4, nur 6 von 15 Wohnungen sind übrig. Die geplante Fertigstellung ist der 20. Dezember
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
88.0 – 105.0
410,919 – 446,140
Wohnung 3 zimmer
160.0 – 161.0
598,767 – 645,729
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Lissabon, Portugal
von
$831,989
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 26
Fläche 161–255 m²
3 Immobilienobjekte 3
Diese atemberaubende Entwicklung befindet sich in Lissabon, einer Region mit einer unglaublichen Aussicht, in einer guten Region, umgeben von öffentlichen Dienstleistungen, Handel, Verkehr und Unterhaltung, mit Blick auf die Stadt und ihren Charme!LAGE UND ACCESSIBILITÄTEs befindet sich in C…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
161.0
921,632
Wohnung 2 zimmer
184.0
1,68M
Wohnung 3 zimmer
255.0
1,91M
Wohnviertel Riverside Urban
Wohnviertel Riverside Urban
Wohnviertel Riverside Urban
Wohnviertel Riverside Urban
Wohnviertel Riverside Urban
Wohnviertel Riverside Urban
Marvila, Portugal
von
$350,646
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Fläche 177 m²
1 Immobilienobjekt 1
Einzigartige Gebäude in einem neuen Viertel an der Promenade in privilegierter Lage. In einer ruhigen und modernen Gegend gibt es ungefähr 120 Geschäfte, einen Markt, ein Fitnessstudio und andere Dienstleistungen. Nur wenige Minuten vom Zentrum von Lissabon, dem Flughafen, dem Park der Na…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
177.0
1,31M
Wohnanlage Alcantara, Lisbon
Wohnanlage Alcantara, Lisbon
Wohnanlage Alcantara, Lisbon
Wohnanlage Alcantara, Lisbon
Wohnanlage Alcantara, Lisbon
Wohnanlage Alcantara, Lisbon
Madalena, Portugal
von
$719,319
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Der Wohnkomplex in Alcantara in Lissabon in der Region Bairro da Estrela bietet eine außergewöhnliche Kombination aus Geschichte und Entspannung. Das Estrela-Gebiet ist einer der zentralsten Orte in Lissabon. Mit fantastischem Panoramablick und Lage mit ausgezeichnetem Zugang zum Stadtzentr…
