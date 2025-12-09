  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Maia
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Maia, Portugal

Aguas Santas
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Terra
Wohnanlage Terra
Wohnanlage Terra
Wohnanlage Terra
Wohnanlage Terra
Alle anzeigen Wohnanlage Terra
Wohnanlage Terra
Aguas Santas, Portugal
von
$357,217
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Inspiriert von einem aktiven Lebensstil, der Natur und Raffinesse verbindet, in dem die Bewohner die Natur genießen können, mit einer familiären Atmosphäre, die der ganzen Familie Wohlbefinden bietet. Die umliegenden Grünflächen erstrecken sich bis ins Innere der Eigentumswohnung. Ein Garte…
Immobilienagentur
AMBER STAR REAL ESTATE
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen