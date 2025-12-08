  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Porto
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Porto, Portugal

Maia
1
Aguas Santas
1
Wohnanlage Ferreira Cardoso
Porto, Portugal
von
$228,296
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
Fläche 47–383 m²
1 Immobilienobjekt 1
Dieser moderne Komplex mit prächtigen Oberflächen kombiniert einfache und moderne Merkmale. Es wird derzeit gründlich renoviert und befindet sich in der Nähe des historischen Zentrums von Porto, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Dieser Apartmentkomplex bietet allen Komfort und die Anneh…
Immobilienagentur
AMBER STAR REAL ESTATE
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Loja Bijou
Porto, Portugal
von
$247,671
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 6
Fläche 69–290 m²
3 Immobilienobjekte 3
Wohnkomplex in einem historischen Gebäude, das eines der interessantesten in der Stadt Porto ist. Der Komplex besteht aus drei Gebäuden verschiedener Typen ( A / B / C ), Kombination eines großartigen Beispiels für Architektur im Modeon-Stil und Palastarchitektur aus dem frühen 20. Jahrhunde…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
156.0 – 220.0
908,798 – 1,19M
Wohnung 4 zimmer
290.0
1,52M
Geschäft
69.0
361,189
Immobilienagentur
AMBER STAR REAL ESTATE
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Terra
Aguas Santas, Portugal
von
$357,217
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Inspiriert von einem aktiven Lebensstil, der Natur und Raffinesse verbindet, in dem die Bewohner die Natur genießen können, mit einer familiären Atmosphäre, die der ganzen Familie Wohlbefinden bietet. Die umliegenden Grünflächen erstrecken sich bis ins Innere der Eigentumswohnung. Ein Garte…
Immobilienagentur
AMBER STAR REAL ESTATE
Eine Anfrage stellen
