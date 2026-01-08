  1. Realting.com
  Portugal
  Oeiras
  Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Oeiras, Portugal

Lissabon
6
Porto
2
Cascais
2
Sintra
2
Wohnanlage PAÇO DE ARCOS
Wohnanlage PAÇO DE ARCOS
Wohnanlage PAÇO DE ARCOS
Wohnanlage PAÇO DE ARCOS
Wohnanlage PAÇO DE ARCOS
Wohnanlage PAÇO DE ARCOS
Oeiras, Portugal
von
$955,227
Fläche 142 m²
1 Immobilienobjekt 1
Wohnanlage in der ruhigen Gegend von Alto da Terrugem (PAÇO DE ARCOS), Sintra. Geräumige Apartments mit modernen Ausführungen: helles Wohnzimmer mit Zugang zu einer großen Terrasse, voll ausgestattete Küche, drei Schlafzimmer mit Einbauschränken und zwei Badezimmer. Zur Ausstattung gehören K…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
142.0
951,553
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Residenz The Hill of Oeiras
Residenz The Hill of Oeiras
Residenz The Hill of Oeiras
Residenz The Hill of Oeiras
Residenz The Hill of Oeiras
Residenz The Hill of Oeiras
Barcarena, Portugal
von
$279,935
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Fläche 88–161 m²
6 Immobilienobjekte 6
Das erste Gebäude aus 4, nur 6 von 15 Wohnungen sind übrig. Die geplante Fertigstellung ist der 20. Dezember
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
88.0 – 105.0
408,642 – 443,669
Wohnung 3 zimmer
160.0 – 161.0
595,450 – 642,152
Bauherr
Amber PD
