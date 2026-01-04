  1. Realting.com
  Portugal
  Sintra
  Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Sintra, Portugal

Wohnanlage House T3
Wohnanlage House T3
Wohnanlage House T3
Wohnanlage House T3
Wohnanlage House T3
Wohnanlage House T3
Sintra, Portugal
von
$1,17M
Fläche 288 m²
1 Immobilienobjekt
Geräumiges und elegantes Zuhause mit 3 Schlafzimmern in einem privaten Wohnhaus in Albarraque. Freuen Sie sich auf ein großes Wohnzimmer mit Kamin, stilvoller Küche, privatem Garten und einem Keller mit Wäscherei und Parkplatz für 2–3 Autos. High-End-Oberflächen, Klimaanlage und ausgezeichne…
Wohnanlage Beloura
Wohnanlage Beloura
Wohnanlage Beloura
Wohnanlage Beloura
Wohnanlage Beloura
Wohnanlage Beloura
Sintra, Portugal
von
$1,30M
Fläche 166 m²
1 Immobilienobjekt
Wohnanlage in der prestigeträchtigen und ruhigen Gegend von Beloura, Sintra. Diese modernen Drei-Zimmer-Wohnungen, die 2021 gebaut wurden, bieten eine perfekte Mischung aus Funktionalität und Alltagskomfort. Jede Unterkunft verfügt über 6 Badezimmer/WC, ein geräumiges Layout und zwei eigene …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
166.0
1,29M
