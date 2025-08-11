  1. Realting.com
  4. Wohnung in einem Neubau NCP-145 - Habitat Residences is a sustainable coastal development in Kyrenia North Cyprus

Wohnung in einem Neubau NCP-145 - Habitat Residences is a sustainable coastal development in Kyrenia North Cyprus

Girne Belediyesi, Nordzypern
$155,310
ID: 27404
Letzte Aktualisierung: 11.08.25

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Girne District
  • Stadt
    Girne Belediyesi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Über den Komplex

Über das Projekt:
Habitat Residences ist eine nachhaltige Wohnanlage an der Küste von Kyrenia, Nordzypern, die Meerblickwohnungen inmitten von Grünflächen und Wellness-Einrichtungen bietet. Durch die Verbindung von modernem Design mit der Natur entsteht ein ausgewogenes Lebenskonzept mit langfristigem Wert.

Wichtige Merkmale:

  • Meerblickwohnungen mit umweltfreundlichem Design

  • Wellness-Einrichtungen: Spa, Fitness, Bio-Gärten

  • Hochwertige Bauqualität von Evergreen Developments Group

Verfügbare Wohnungstypen:
Habitat bietet eine Vielzahl von Meerblickwohnungen für jedes Budget:

  • Studio

  • 1-Schlafzimmer-Wohnung

  • 2-Schlafzimmer-Wohnung

  • 2-Schlafzimmer-Penthouse

  • 3-Schlafzimmer-Penthouse

Lagevorteile:

  • Nähe zu unberührten Stränden und Naturwanderwegen

  • In der Nähe von Märkten, Restaurants, Cafés und Wellnesszentren

  • Einfacher Zugang zu kulturellen und historischen Sehenswürdigkeiten

  • Im Herzen von Kyrenias wachsender Wohn- und Investitionszone

Ausstattung:

  • Innen- und Außenpools

  • Fitnesscenter, Yogabereiche und Wellness-Spa

  • Sauna, Dampfbäder und Anti-Aging-Einrichtungen

  • Bio-Gärten, Fahrrad- und Joggingstrecken

  • Spielplätze und gestaltete Parkanlagen

  • Gourmet-Restaurants, Bars und Einkaufsmöglichkeiten vor Ort

  • 24/7 Sicherheit, Concierge und Immobilienverwaltung

Zahlungsoptionen:
35 % Anzahlung, Restbetrag in 36 monatlichen Raten. Das Projekt befindet sich im Bau, Fertigstellung ist für 2028 geplant.

Über uns:

DevoDirect - Ihre direkte Verbindung zu qualifizierten Bauträgern auf der ganzen Welt.

Standort auf der Karte

Wohnung in einem Neubau NCP-145 - Habitat Residences is a sustainable coastal development in Kyrenia North Cyprus
