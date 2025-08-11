Wohnung in einem Neubau NCP-145 - Habitat Residences is a sustainable coastal development in Kyrenia North Cyprus

Über das Projekt:
Habitat Residences ist eine nachhaltige Wohnanlage an der Küste von Kyrenia, Nordzypern, die Meerblickwohnungen inmitten von Grünflächen und Wellness-Einrichtungen bietet. Durch die Verbindung von modernem Design mit der Natur entsteht ein ausgewogenes Lebenskonzept mit langfristigem Wert.
Wichtige Merkmale:
Meerblickwohnungen mit umweltfreundlichem Design
Wellness-Einrichtungen: Spa, Fitness, Bio-Gärten
Hochwertige Bauqualität von Evergreen Developments Group
Verfügbare Wohnungstypen:
Habitat bietet eine Vielzahl von Meerblickwohnungen für jedes Budget:
Studio
1-Schlafzimmer-Wohnung
2-Schlafzimmer-Wohnung
2-Schlafzimmer-Penthouse
3-Schlafzimmer-Penthouse
Lagevorteile:
Nähe zu unberührten Stränden und Naturwanderwegen
In der Nähe von Märkten, Restaurants, Cafés und Wellnesszentren
Einfacher Zugang zu kulturellen und historischen Sehenswürdigkeiten
Im Herzen von Kyrenias wachsender Wohn- und Investitionszone
Ausstattung:
Innen- und Außenpools
Fitnesscenter, Yogabereiche und Wellness-Spa
Sauna, Dampfbäder und Anti-Aging-Einrichtungen
Bio-Gärten, Fahrrad- und Joggingstrecken
Spielplätze und gestaltete Parkanlagen
Gourmet-Restaurants, Bars und Einkaufsmöglichkeiten vor Ort
24/7 Sicherheit, Concierge und Immobilienverwaltung
Zahlungsoptionen:
35 % Anzahlung, Restbetrag in 36 monatlichen Raten. Das Projekt befindet sich im Bau, Fertigstellung ist für 2028 geplant.
Über uns:
DevoDirect - Ihre direkte Verbindung zu qualifizierten Bauträgern auf der ganzen Welt.