Wohnung in einem Neubau NCP-145 - Habitat Residences is a sustainable coastal development in Kyrenia North Cyprus

Über das Projekt:

Habitat Residences ist eine nachhaltige Wohnanlage an der Küste von Kyrenia, Nordzypern, die Meerblickwohnungen inmitten von Grünflächen und Wellness-Einrichtungen bietet. Durch die Verbindung von modernem Design mit der Natur entsteht ein ausgewogenes Lebenskonzept mit langfristigem Wert.

Wichtige Merkmale:

Meerblickwohnungen mit umweltfreundlichem Design

Wellness-Einrichtungen: Spa, Fitness, Bio-Gärten

Hochwertige Bauqualität von Evergreen Developments Group

Verfügbare Wohnungstypen:

Habitat bietet eine Vielzahl von Meerblickwohnungen für jedes Budget:

Studio

1-Schlafzimmer-Wohnung

2-Schlafzimmer-Wohnung

2-Schlafzimmer-Penthouse

3-Schlafzimmer-Penthouse

Lagevorteile:

Nähe zu unberührten Stränden und Naturwanderwegen

In der Nähe von Märkten, Restaurants, Cafés und Wellnesszentren

Einfacher Zugang zu kulturellen und historischen Sehenswürdigkeiten

Im Herzen von Kyrenias wachsender Wohn- und Investitionszone

Ausstattung:

Innen- und Außenpools

Fitnesscenter, Yogabereiche und Wellness-Spa

Sauna, Dampfbäder und Anti-Aging-Einrichtungen

Bio-Gärten, Fahrrad- und Joggingstrecken

Spielplätze und gestaltete Parkanlagen

Gourmet-Restaurants, Bars und Einkaufsmöglichkeiten vor Ort

24/7 Sicherheit, Concierge und Immobilienverwaltung

Zahlungsoptionen:

35 % Anzahlung, Restbetrag in 36 monatlichen Raten. Das Projekt befindet sich im Bau, Fertigstellung ist für 2028 geplant.

Über uns:

DevoDirect - Ihre direkte Verbindung zu qualifizierten Bauträgern auf der ganzen Welt.