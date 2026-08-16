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Villen in Dominikanische Republik

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Punta Cana
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Puerto Plata
22
La Altagracia
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Higuey
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181 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Premium Premium
Villa 5 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 037 m²
🌴 Stunning Caribbean Villa Nur 150m vom Strand entfernt - Cosón, Las TerrenasPreis: 950.000 …
$950,000
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Villa 4 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Premium Premium
Villa 4 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
⛳ Villa mit beheiztem Pool – Playa Ballenas, Las TerrenasPreis: USD 750.000Monatliche HOA Ge…
$750,000
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Villa 4 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Premium Premium
Villa 4 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 955 m²
⛳ Luxus-Golffrontvilla mit beheiztem Pool & Solarautonomie - Playa Ballenas, Las TerrenasPre…
$860,000
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 4 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
TOP TOP
Villa 4 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 588 m²
Etagenzahl 2
🌊 Neubauvilla mit Panoramablick auf das Meer - Hoyo Cacao, Las Terrenas Entdecken Sie die…
$650,000
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Villa in Las Terrenas, Dominikanische Republik
TOP TOP
Villa
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
🌊 Unique Indonesian-Inspired Sea-View Estate with Multiple Villas & Pool – Cosón, Las Terren…
$650,000
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Die Immobilieninvestition in Punta Cana ist eine der attraktivsten Möglichkeiten in der Kari…
$50,000
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 485 m²
Property for Sale –Punta Cana Village Exclusive villa located in Punta Cana Village, on a co…
$950,000
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Villa 7 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Villa 7 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 2 230 m²
Etagenzahl 2
🌴 Außergewöhnliche Kolonialvilla mit Tropischem Park, Privatem Pool und Separatem Gästehaus …
$630,000
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Villa in Dominikanische Republik
Villa
Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 558 m²
Caleton Residence community is made for families who seek to live in a place where you can h…
$1,58M
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 815 m²
Meet the spectacular collection of luxury villas with spectacular spaces to enjoy and inves…
$3,10M
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Villa in Dominikanische Republik
Villa
Dominikanische Republik
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Eine exklusive Boutique-Community mit nur 18 modernen Villen in der renommierten Vista Cana …
$264,700
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Villa 4 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Villa 4 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
🌴 Charming Caribbean Villa – Walking Distance to Playa Bonita – Las Terrenas Price: USD 3…
$340,000
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Villa in Casa de Campo, Dominikanische Republik
Villa
Casa de Campo, Dominikanische Republik
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 925 m²
Amazing villa for sale located in Casa de Campo Resort in La Romana, featuring 5 spacious be…
Preis auf Anfrage
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 579 m²
Pre-Construction Villa for Sale – Punta Cana Village This exclusive pre-construction villa i…
$1,20M
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
$8,75M
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Villa in Sosua, Dominikanische Republik
Villa
Sosua, Dominikanische Republik
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Resale Villa for Sale – 2 Bedrooms, Fully Furnished Fully furnished resale villa located wit…
$259,000
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Villa in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Villa
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
🌴 Brand-New Luxury Villa – Nur 200m vom Playa Ballenas Beach – Las TerrenasPreis: 700.000 US…
$700,000
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Villa 4 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Villa 4 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
🌴 Elegante Villa mit privatem Pool im Herzen von Las Terrenas Entdecken Sie diese charman…
$220,000
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Unglaubliche dreistöckige Villa, in der besten Gegend der ganzen Dominikanischen Republik, w…
$2,90M
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Immobilienagentur
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
Projektübersicht:Private Villa Projekt in Punta Cana mit 3 und 4-Zimmer-Einheiten mit 3,5 Ba…
$364,510
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 415 m²
This elegant villa is located in Punta Cana Village West, a prestigious gated community know…
$915,000
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Villa 4 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Villa 4 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
🌴 Villa Neuve 300 Meter von Las Ballenas Beach - Las TerrenasEntdecken Sie diese charmante m…
$255,000
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 772 m²
Erleben Sie modernen Luxus in der Villa Alena, einer außergewöhnlichen Residenz in der renom…
$1,60M
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 432 m²
DESCRIPTION Our Villa Mar y Sol offers a unique investment opportunity with beautiful modern…
$1,10M
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Villa in Dominikanische Republik
Villa
Dominikanische Republik
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
An exclusive boutique community of contemporary two-story villas located within the prestigi…
$293,900
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Villa 6 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Villa 6 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 360 m²
🌴 Brand-New Luxury Villa with 10x4m Pool – Playa Bonita, Las Terrenas Price: USD 450,000 …
$450,000
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Villa in Cabrera, Dominikanische Republik
Villa
Cabrera, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 220 m²
Villa Cristalina + Casa Contemplation7 La Catalina, Calle Vieja, Cabrera 33000María Trinidad…
$1,12M
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Villa in Dominikanische Republik
Villa
Dominikanische Republik
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 380 m²
This a project of 4 luxury duplex villas. With a modern and functional design, which allows …
$725,000
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Villa in Casa de Campo, Dominikanische Republik
Villa
Casa de Campo, Dominikanische Republik
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Casa de Campo, a luxurious residential complex on the paradisiacal beaches of the Dominican …
$2,98M
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Villa in Dominikanische Republik
Villa
Dominikanische Republik
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 553 m²
VILLA SOUL – CALETON RESIDENCES This majestic residence showcases a modern architectural sty…
$1,80M
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Immobilienangaben in Dominikanische Republik

mit Garage
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