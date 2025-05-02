Hütte Villa in Rijeka Reževići

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
In an exceptional location in the quiet settlement of Rijeka Reževići, only 150m from the sea, a three-story villa, each with a square footage of 100 m2 is for sale. A tavern is planned on the ground floor and that part is suitable for a barbecue, but it is not equipped. On the first floor there is a living room, kitchen, dining room, one bedroom and a bathroom. On the second floor there are four bedrooms and a bathroom. The first and second floor are fully furnished.
Next to the villa is an auxiliary building of 143 m2. There is also a large prefabricated pool in the yard.
The entire plot is fenced and parking for eight cars is provided.
Standort auf der Karte
Krstac, Montenegro
