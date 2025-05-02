  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Krstac
  4. Hütte Villa in Rijeka Reževići

Hütte Villa in Rijeka Reževići

Krstac, Montenegro
von
$1,17M
;
10
ID: 28769
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Dorf
    Krstac

Über den Komplex

In an exceptional location in the quiet settlement of Rijeka Reževići, only 150m from the sea, a three-story villa, each with a square footage of 100 m2 is for sale. A tavern is planned on the ground floor and that part is suitable for a barbecue, but it is not equipped. On the first floor there is a living room, kitchen, dining room, one bedroom and a bathroom. On the second floor there are four bedrooms and a bathroom. The first and second floor are fully furnished. Next to the villa is an auxiliary building of 143 m2. There is also a large prefabricated pool in the yard. The entire plot is fenced and parking for eight cars is provided.

Standort auf der Karte

Krstac, Montenegro
Essen & Trinken
Transport

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Hütte Villa in Rijeka Reževići
Krstac, Montenegro
von
$1,17M
