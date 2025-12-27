  1. Realting.com
  2. Dominikanische Republik
  3. Neue Häuser

Neubau Häuser in Dominikanische Republik

Punta Cana
1
Puerto Plata
1
Sosua
1
La Altagracia
1
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Hüttendorf Villas del Sol by Big Hills
Hüttendorf Villas del Sol by Big Hills
Hüttendorf Villas del Sol by Big Hills
Hüttendorf Villas del Sol by Big Hills
Hüttendorf Villas del Sol by Big Hills
Alle anzeigen Hüttendorf Villas del Sol by Big Hills
Hüttendorf Villas del Sol by Big Hills
Cabarete, Dominikanische Republik
von
$140,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Fläche 145–258 m²
4 Immobilienobjekte 4
Bauherr
Big Hills DR SRL
Eine Anfrage stellen
Villa Punta Cana Village
Villa Punta Cana Village
Higuey, Dominikanische Republik
von
$880,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Bauherr
Homes Punta Cana
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen