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Gewerbeimmobilien in Dominikanische Republik

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Samana
21
Las Terrenas
20
24 immobilienobjekte total found
🌊 Established Kitesurf School for Sale - 18 Years of Success - Las Terrenas, Dominican Republic in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🌊 Established Kitesurf School for Sale - 18 Years of Success - Las Terrenas, Dominican Republic
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Preis: USD 170.000Eine seltene Gelegenheit, eine etablierte Kitesurfschule mit 18 Jahren Bet…
$170,000
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🌴 Profitable Boutique Bed & Breakfast for Sale - Las Terrenas, Dominican Republic in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🌴 Profitable Boutique Bed & Breakfast for Sale - Las Terrenas, Dominican Republic
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Fläche 1 663 m²
🌴 Profitable Boutique Bed & Breakfast zum Verkauf - Las Terrenas, Dominikanische RepublikPre…
$550,000
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🌴 Charming Boutique Bed & Breakfast with Private Villa – Central Las Terrenas in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🌴 Charming Boutique Bed & Breakfast with Private Villa – Central Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Entdecken Sie eine einzigartige Investitionsmöglichkeit im Herzen von Las Terrenas: eine cha…
$480,000
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Hotel in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Hotel
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 9
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Discover an opportunity unique opportunity to acquire a magnificent Bed & Breakfastideallylo…
$650,000
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Hotel 1 900 m² in Las Galeras, Dominikanische Republik
Hotel 1 900 m²
Las Galeras, Dominikanische Republik
Fläche 1 900 m²
Entdecken Sie eine seltene Gelegenheit, ein schönes Bed & Breakfast im Herzen von Las Galera…
$550,000
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🥐 Established Bakery & Pastry Business for Sale - Prime Location in Las Terrenas in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🥐 Established Bakery & Pastry Business for Sale - Prime Location in Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Fläche 805 m²
Preis: 890.000 USD (einige Dokumente zeigen 990.000 USD – Preis zu bestätigen)Eine seltene G…
$890,000
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TekceTekce
🌴 Exceptional Beachfront Hotel & Restaurant for Sale – Playa Ballenas, Las Terrenas in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🌴 Exceptional Beachfront Hotel & Restaurant for Sale – Playa Ballenas, Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Fläche 2 000 m²
Preis: USD 3,100.000 – Business & Property inklusiveEine seltene und prestigeträchtige Geleg…
$3,10M
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🌴 Charming Eco-Lodge Bed & Breakfast - Prime Location Playa Ballenas, Las Terrena in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🌴 Charming Eco-Lodge Bed & Breakfast - Prime Location Playa Ballenas, Las Terrena
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 120 m²
Entdecken Sie eine einzigartige Gelegenheit, eine wunderschön gestaltete Öko-Lodge Boutique …
$950,000
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🌴 Charming Boutique Bed & Breakfast Near the Beach - Playa Popy, Las Terrenas in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🌴 Charming Boutique Bed & Breakfast Near the Beach - Playa Popy, Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Fläche 1 654 m²
Preis: USD 850.000Entdecken Sie eine einzigartige Gelegenheit, eine friedliche und profitabl…
$850,000
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🌴 Caribbean Hotel Residence – Only 90m from the Beach – Playa Ballenas, Las Terrenas in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🌴 Caribbean Hotel Residence – Only 90m from the Beach – Playa Ballenas, Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Fläche 1 000 m²
Entdecken Sie diese charmante Hotelresidenz im karibischen Stil, ideal gelegen, nur 90 Meter…
$1,15M
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🌴 Elegant Beachside SPA Business for Sale - Playa Popy, Las Terrenas, Dominican Republic in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🌴 Elegant Beachside SPA Business for Sale - Playa Popy, Las Terrenas, Dominican Republic
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Fläche 121 m²
Preis: USD 160.000 – Komplett ausgestattete Turnkey OpportunityEntdecken Sie eine außergewöh…
$160,000
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🌴 Modern Boutique Bed & Breakfast – 250m from the Beach – Playa Popy, Las Terrenas in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🌴 Modern Boutique Bed & Breakfast – 250m from the Beach – Playa Popy, Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Fläche 350 m²
Entdecken Sie dieses außergewöhnliche Turnkey Boutique Bed & Breakfast ideal gelegen nur 250…
$750,000
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🌴 Caribbean Villa with Multiple Bungalows & Pool – Ideal Bed & Breakfast – Las Terrenas in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🌴 Caribbean Villa with Multiple Bungalows & Pool – Ideal Bed & Breakfast – Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 800 m²
Entdecken Sie dieses charmante Anwesen im karibischen Stil, eingebettet in einer üppigen tro…
$420,000
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🌿 Luxury Eco-Lodge with Panoramic Ocean Views - Cosón, Las Terrenas in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🌿 Luxury Eco-Lodge with Panoramic Ocean Views - Cosón, Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Fläche 16 250 m²
Preis: USD 1,250.000 – Immobilien & Business inklusive (Walls und Business)Eine außergewöhnl…
$1,25M
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🌴 Exceptional Caribbean Hotel Estate – 80m from the Beach – Playa Popy, Las Terrenas in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🌴 Exceptional Caribbean Hotel Estate – 80m from the Beach – Playa Popy, Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Entdecken Sie eine seltene Gelegenheit, ein außergewöhnliches Hotelgut im karibischen Stil z…
$1,85M
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💼 High-Yield Apartment Building with Immediate Rental Income – Playa Bonita, Las Terrenas in Las Terrenas, Dominikanische Republik
💼 High-Yield Apartment Building with Immediate Rental Income – Playa Bonita, Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Fläche 800 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit in Las Terrenas: ein voll funkti…
$820,000
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Gewerbefläche 57 m² in Dominikanische Republik
Gewerbefläche 57 m²
Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
70 Locals for sale in Bella Vista  Available from 57m2 …
$183,500
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Gewerbefläche 40 m² in Dominikanische Republik
Gewerbefläche 40 m²
Dominikanische Republik
Fläche 40 m²
General: ▪11 levels for offices from 44 to 474 M2. ▪Approx. 122 parking spaces, being the fi…
$138,600
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🌴 Boutique Hotel Just Steps from the Beach - Playa Popy, Las Terrenas in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🌴 Boutique Hotel Just Steps from the Beach - Playa Popy, Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Fläche 1 449 m²
Stellen Sie sich vor, Sie besitzen ein blühendes Boutique-Hotel, nur 30 Meter vom weißen San…
$1,80M
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Gewerbefläche 43 m² in Dominikanische Republik
Gewerbefläche 43 m²
Dominikanische Republik
Fläche 43 m²
Level Business Center – Where Business Reaches New Heights Strategically located on the pres…
$183,303
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🌴 Magnificent Boutique Hotel for Sale - Las Terrenas Centre in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🌴 Magnificent Boutique Hotel for Sale - Las Terrenas Centre
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Fläche 3 200 m²
Preis: USD 900.000 – Konzession & Business inklusive (Walls und Business)Eine außergewöhnlic…
$900,000
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🌿 Eco-Lodge & Wellness Retreat in 11,500 m² Tropical Park – Las Terrenas in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🌿 Eco-Lodge & Wellness Retreat in 11,500 m² Tropical Park – Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Fläche 860 m²
Entdecken Sie eine einzigartige Gelegenheit, ein voll funktionsfähiges ökologisches Hotel un…
$1,30M
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🍸 Thriving Bar for Sale - Prime Location in Las Terrenas Centre in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🍸 Thriving Bar for Sale - Prime Location in Las Terrenas Centre
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Fläche 100 m²
Preis: USD 130.000Monatliche Miete: USD 800Eine fantastische Gelegenheit, eine gut etabliert…
$130,000
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Hotel in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Hotel
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Gönnen Sie sich eine echte Veränderung des Lebens, indem Sie Eigentümer dieser prächtigen Be…
$530,000
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