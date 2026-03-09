Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Dominikanische Republik
  3. Gewerbeimmobilien
  4. Investition

Anlageimmobilien in Dominikanische Republik

gewerbeimmobilien
32
restaurants
4
hotels
15
Investition Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
💼 High-Yield Apartment Building with Immediate Rental Income – Playa Bonita, Las Terrenas in Las Terrenas, Dominikanische Republik
💼 High-Yield Apartment Building with Immediate Rental Income – Playa Bonita, Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Fläche 800 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit in Las Terrenas: ein voll funkti…
$820,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen