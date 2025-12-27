  1. Realting.com
  2. Dominikanische Republik
  3. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Dominikanische Republik

Puerto Plata
1
Sosua
1
Wohnanlage Big Hills Residence
Wohnanlage Big Hills Residence
Cabarete, Dominikanische Republik
von
$140,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 5
Fläche 76–179 m²
4 Immobilienobjekte 4
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
76.0 – 129.0
140,000 – 280,000
Wohnung 2 zimmer
112.0 – 179.0
200,000 – 380,000
Bauherr
Big Hills DR SRL
