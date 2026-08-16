Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Dominikanische Republik
  3. Wohnimmobilien
  4. Wohnung

Wohnungen in Dominikanische Republik

;
Punta Cana
39
Puerto Plata
24
La Altagracia
84
Higuey
75
Zeig mehr
208 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
TOP TOP
Wohnung 4 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
🌴 Elegant Top Floor Apartment with Sea View - Playa Popy, Las TerrenasLocated in one of the …
$265,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 103 m²
In Golden Lakes, Cap Cana gelegen, überblickt diese exklusive Wohnanlage einen schiffbaren S…
$297,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Guayacanes, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Guayacanes, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Aquamarine is an exclusive beachfront branded residence located in Juan Dolio, developed by …
$369,000
Eine Anfrage stellen
It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 1 Schlafzimmer in Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Located in Green Village, Cap Cana, this exclusive residential development consists of 59 ap…
$318,701
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
New & Modern residential project located in Las Canas, Cap Cana, Dominican Republic. It offe…
$204,066
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Sosua, Dominikanische Republik
Wohnung
Sosua, Dominikanische Republik
3. Stock, 3 Schlafzimmer, 3,5 Bäder, 200 m2 Bau, Meerblick von Balkon, Möglichkeit, es in ei…
$515,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Wohnung 3 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 204 m²
🌊 Luxus-Garten-Wohnung in exklusiver Residenz - Playa Ballenas, Las TerrenasEntdecken Sie di…
$195,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Sosua, Dominikanische Republik
Wohnung
Sosua, Dominikanische Republik
$351,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Wohnung 2 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 2 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
The project combines modernity with nature-inspired finishes. A mix between bright spaces an…
$382,561
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Samana, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Samana, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Flat and villa project located only 400 metres and 2 minutesfrom the most exclusive beach of…
$155,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Bavaro, Dominikanische Republik
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bavaro, Dominikanische Republik
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Located in the heart of Bavaro and a few steps from the beach, this lush and exclusive proje…
$233,025
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Restaurants, shopping centers personal care, education centers, medical care, gym, veterinar…
$199,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Wohnung
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Eine Kombination aus Luxus und Ökologie, Diese Strandentwicklung stellt die Schätze der loka…
$975,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Wohnung 2 Schlafzimmer in Sosua, Dominikanische Republik
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sosua, Dominikanische Republik
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Oceanfront Residences in Kite Beach, Cabarete Boutique residential development featuring 39 …
$272,360
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Dominikanische Republik
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dominikanische Republik
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
An exclusive beachfront resort community located on the spectacular shores of Playa Cosón, L…
$363,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
The project comes as a unique opportunity to mark a before and after in one of the most para…
$238,350
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
It is a tourist residential complex strategically located between Avenidas Estados Unidos an…
$127,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung in San Rafael del Yuma, Dominikanische Republik
Wohnung
San Rafael del Yuma, Dominikanische Republik
Erleben Sie das Beste der Dominikanischen Republik in diesem atemberaubenden neuen Kondomini…
$122,160
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Wohnung 3 Schlafzimmer in Bavaro, Dominikanische Republik
Wohnung 3 Schlafzimmer
Bavaro, Dominikanische Republik
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 306 m²
Atlántida is a gated community featuring 534 apartments with 1, 2, and 3 bedrooms, designed …
$520,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Dominikanische Republik
Wohnung 3 Schlafzimmer
Dominikanische Republik
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 293 m²
Beautiful classic style apartment in the center of Piantini, 5 minutes from the famous Blue …
$490,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Dominikanische Republik
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dominikanische Republik
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Parque de las Canas is a modern gated townhouse community located inside Vista Cana, Punta C…
$204,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Wohnung 2 Schlafzimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Manuela Aparthotel is the sixth condominium development in Las Terrenas by Bigentik Construc…
$269,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Licey al Medio, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Licey al Medio, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
AltoBello Residences – Santiago, Dominikanische RepublikAltobello Residences ist eine Wohnan…
$151,100
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 52 m²
Palm View is a complex of apartments with hotel services and exclusive amenities which inclu…
$164,600
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Dominikanische Republik
Wohnung 3 Schlafzimmer
Dominikanische Republik
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Ausstattung und fertig: PorzellanbödenLoft-Verteilung für offene und effiziente RäumeSozialb…
$174,900
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 2 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Luxury and nature in perfect harmony    Everything is complemented by the modern and exclusi…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Sosua, Dominikanische Republik
Wohnung
Sosua, Dominikanische Republik
$549,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Wohnung 3 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 3 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
Welcome to this stunning project, your future home in the heart of Punta Cana Village! This…
$471,600
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
L'Atelier ist eine exklusive Wohnanlage in Cap Cana Village, einem pulsierenden Wohn- und Ge…
$365,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Dominikanische Republik
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dominikanische Republik
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Das Hotel liegt in der exklusiven Vermare in Cap Cana Boutique Residences, bietet die Type C…
$440,000
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Dominikanische Republik

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Dominikanische Republik

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen