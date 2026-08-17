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Grundstücke in Dominikanische Republik

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11 immobilienobjekte total found
Grundstück in El Portillo, Dominikanische Republik
Grundstück
El Portillo, Dominikanische Republik
🌴 Außergewöhnliches Strandgebäude Grundstück – Portillo, Las TerrenasEine seltene Gelegenhei…
$1,37M
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Grundstück in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Grundstück
Las Terrenas, Dominikanische Republik
🌴 Serviced Building Plot mit Meerblick - Las TerrenasEntdecken Sie eine großartige Gelegenhe…
$75,000
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Grundstück in Jarabacoa, Dominikanische Republik
Grundstück
Jarabacoa, Dominikanische Republik
Fläche 2 070 m²
Customized project, designed with a professional and environmentally friendly criteria, with…
$60
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Grundstück in Higuey, Dominikanische Republik
Grundstück
Higuey, Dominikanische Republik
Fläche 242 m²
527 residential lots and 28 commercial lotsChoose your lot and choose your house to build, y…
$31,460
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Grundstück in Dominikanische Republik
Grundstück
Dominikanische Republik
Fläche 1 060 m²
Exklusives Bergprojekt mit nur 29 Grundstücken in der Gated Community von Mata de Platano, J…
$106,011
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Grundstück in Dominikanische Republik
Grundstück
Dominikanische Republik
Cosón Village Located in the heart of Samaná, Cosón Village is a residential project that co…
$162,110
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Grundstück in Samana, Dominikanische Republik
Grundstück
Samana, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Privileged Location in Santa Barbara de Samaná is located on a hill in Monte Rojo, in the in…
$23,240
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Grundstück in Higuey, Dominikanische Republik
Grundstück
Higuey, Dominikanische Republik
Fläche 891 m²
Residential Lots for Sale – Cap Cana Located within the prestigious Cap Cana Resort, these r…
$365,000
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Grundstück in Abreu, Dominikanische Republik
Grundstück
Abreu, Dominikanische Republik
Fläche 594 m²
Entdecken Sie eine exklusive Immobilienmöglichkeit in Abreu, Cabrera - wo die Natur auf das …
$71,280
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Grundstück in Buena Vista, Dominikanische Republik
Grundstück
Buena Vista, Dominikanische Republik
Fläche 1 643 m²
*The land is adjacent to 11 high value villas.  *In the adjoining streets there is electric …
$114,991
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Grundstück in Bavaro, Dominikanische Republik
Grundstück
Bavaro, Dominikanische Republik
Fläche 188 m²
Die aufgeführten Preise entsprechen nur dem Grundstück und beinhalten ein individuell betite…
$29,072
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