  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Hütte Kuća 137 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica

Hütte Kuća 137 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$1,408
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28465
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se prostrana kuća površine 137m² na placu ukupne povrsine 700m² u Donjim Kokotima. Kuća se nalazi u blizini teniskih terena i na samo 7 km od centra Podgorice, idealna za miran porodični život uz brzu povezanost sa gradom!Kuca ukupno posjeduje 4 spavace sobe!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Hütte Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Velembusi, Montenegro
von
$308,073
Hütte Mini hotel - Vila, Mareza
Podgorica, Montenegro
von
$880,208
Hütte Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$234,722
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Montenegro
von
$181,910
Hütte Kuća 470 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Montenegro
von
$3,521
Sie sehen gerade
Hütte Kuća 137 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,408
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Hütte Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta
Hütte Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta
Hütte Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta
Hütte Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta
Hütte Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta
Hütte Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta
Golubovci, Montenegro
von
$158,438
Prodaje se dvosobna kuća površine 117 m², sa prostranim placem od 1.710 m², smještena u Zeti, na odličnoj i pristupačnoj lokaciji. Kuća posjeduje priključak na gradski vodovod, kao i bunar. Pogodna je za porodični život, ali i za različite namjene zahvaljujući velikom placu. Cijena: 135.000 €
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Hütte House near the airport
Hütte House near the airport
Hütte House near the airport
Hütte House near the airport
Hütte House near the airport
Alle anzeigen Hütte House near the airport
Hütte House near the airport
, Montenegro
von
$234,722
House for sale near the airport, 7 km from the city center. The house has a ground floor and a first floor, which are identical in structure, square footage 110 m2. On the ground floor there are three bedrooms, two bathrooms, one of which is part of the room, kitchen, living room, dining roo…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf ADRIA MONTENEGRO
Hüttendorf ADRIA MONTENEGRO
Hüttendorf ADRIA MONTENEGRO
Hüttendorf ADRIA MONTENEGRO
Hüttendorf ADRIA MONTENEGRO
Alle anzeigen Hüttendorf ADRIA MONTENEGRO
Hüttendorf ADRIA MONTENEGRO
Herceg Novi, Montenegro
von
$84,371
ADRIA MONTENEGRO ist eine moderne, risikoarme mediterrane Stadt, die an der Adriaküste im Waldpark der Stadt gebaut wird. Herceg Novi. Der Komplex befindet sich in einem separaten geschützten Bereich. Ein Bergfluss fließt entlang der Grenze; durchqueren kann es in einem Wald gefunden werden,…
Bauherr
Montenegro Sun Realty
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen