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Neubauwohnungen in Belarus

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Wohnanlage Minsk World
Wohnanlage Minsk World
Wohnanlage Minsk World
Wohnanlage Minsk World
Wohnanlage Minsk World
Alle anzeigen Wohnanlage Minsk World
Wohnanlage Minsk World
Minsk, Belarus
von
$47,147
Fläche 29–61 m²
5 Immobilienobjekte 5
Möchten Sie für Ihre Familie und sich selbst eine Welt des freien Komforts, der Sicherheit und des Wohlbefindens entdecken? / p Willkommen in einem multifunktionalen und geschäftlichen Sport- und Wohnkomplex Minsk World, in dem die besten belarussischen und ausländischen Architekten da…
Immobilienagentur
ООО «Бир Бай»
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Wohnanlage Маэстро
Wohnanlage Маэстро
Wohnanlage Маэстро
Minsk, Belarus
von
$116,290
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 20
Fläche 68–144 m²
3 Immobilienobjekte 3
Многоквартирный жилой комплекс Маэстро по выгодным условиям от застройщика. ✔ Шаговая доступность к метро. ✔ Высокие потолки и большие панорамные окна.
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
67.9 – 75.7
152,504 – 183,015
Wohnung 3 zimmer
144.2
318,183
Bauherr
Strateg Group
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Wohngebäude ENERGOSBEREGAYuSchIY PO B-RU NEPOKORENNYH 69
Wohngebäude ENERGOSBEREGAYuSchIY PO B-RU NEPOKORENNYH 69
Wohngebäude ENERGOSBEREGAYuSchIY PO B-RU NEPOKORENNYH 69
Wohngebäude ENERGOSBEREGAYuSchIY PO B-RU NEPOKORENNYH 69
Mahiljou, Belarus
von
$13,733
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Fläche 46–118 m²
69 Immobilienobjekte 69
Geplante Frist: 3. Quartal 2023 Kostenloses Layout, energiesparendes Zuhause, schrittweise Erreichbarkeit von Geschäften, Schulen und Kindergärten.   Kosten m2: 1 km im Erdgeschoss ohne Ziel - 1.800 Rubel. für m2 1 km im Erdgeschoss mit Bauarbeiten - 2000 Rubel. für m2 1…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
45.6
27,664
Wohnung 2 zimmer
68.9 – 69.7
39,481 – 39,945
Wohnung 3 zimmer
89.3 – 117.6
51,184 – 67,405
Bauherr
ЮрСтройМаш
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TekceTekce
Wohnanlage Gulliver
Wohnanlage Gulliver
Wohnanlage Gulliver
Wohnanlage Gulliver
Wohnanlage Gulliver
Alle anzeigen Wohnanlage Gulliver
Wohnanlage Gulliver
Minsk, Belarus
von
$108,040
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 18
Fläche 64–81 m²
113 Immobilienobjekte 113
Über das ProjektWohnanlage "Gulliver" ist ein einzigartiger Raum für ein komfortables Leben, im Herzen der Stadt gelegen. Von Norden aus ist das Grundstück auf die Straße begrenzt. Pritytskyi, aus dem Süden - Dunina-Martsinkevich Straße, aus dem Westen - das Gebiet des Eispalastes, aus dem O…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
65.3 – 68.8
129,182 – 139,376
Wohnung 3 zimmer
64.2 – 81.5
127,195 – 165,041
Bauherr
УКС МИНГОРИСПОЛКОМА
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Bauherr
УКС МИНГОРИСПОЛКОМА
Sprachen
Русский
Wohnanlage Полесский
Wohnanlage Полесский
Wohnanlage Полесский
Wohnanlage Полесский
Wohnanlage Полесский
Wohnanlage Полесский
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
von
$46,441
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 18
Fläche 50–86 m²
3 Immobilienobjekte 3
Kaufen Sie eine Traumwohnung im Zentrum von Brest. Der neue Wohnkomplex "Polessky" besteht aus 18 monolithischen Häusern mit - für 102 Wohnungen und 9 - stöckigem Backstein für 90 Wohnungen. Eine Schule und ein Kindergarten sind zu Fuß erreichbar, in denen Sie nicht für Kinder in der Schlang…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
50.0 – 60.0
42,402 – 50,880
Wohnung 2 zimmer
86.0
72,772
Bauherr
Полесьежилстрой
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Wohnviertel Антоновский квартал
Wohnviertel Антоновский квартал
Wohnviertel Антоновский квартал
Wohnviertel Антоновский квартал
Wohnviertel Антоновский квартал
Wohnviertel Антоновский квартал
Wohnviertel Антоновский квартал
Minsk, Belarus
von
$33,891
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 19
Fläche 45–99 m²
45 Immobilienobjekte 45
Каталог предложений по квартирам в многоэтажках жилого квартала Антоновский квартал в Минске. ✔ Широкоразвитая инфраструктура в шаговой доступности.
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
44.9
107,760
Wohnung 2 zimmer
59.3 – 64.2
68,138 – 144,000
Wohnung 3 zimmer
63.4 – 80.3
73,400 – 83,808
Wohnung 4 zimmer
98.7
101,671
Bauherr
ОАО БелАТЭП
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Wohngebäude Жилой дом по переулку Горный, 8
Wohngebäude Жилой дом по переулку Горный, 8
Wohngebäude Жилой дом по переулку Горный, 8
Wohngebäude Жилой дом по переулку Горный, 8
Wohngebäude Жилой дом по переулку Горный, 8
Alle anzeigen Wohngebäude Жилой дом по переулку Горный, 8
Wohngebäude Жилой дом по переулку Горный, 8
Minsk, Belarus
von
$108,460
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 12
Fläche 49–126 m²
12 Immobilienobjekte 12
Die Anlage befindet sich im zentralen Teil von. Minsk im Bezirk Sovetsky per. Berg, 8 und grenzt auf der Westseite an die trans. Berg; von der Nord-, Süd- und Ostseite – mit bestehender Wohnbebauung. Das Relief des Geländes mit einem ausgeprägten Hang im Süden - West, Süd - Ostrichtung. Im H…
Bauherr
Макроинжиниринг
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Wohnanlage МК ФАРФОРОВЫЙ
Wohnanlage МК ФАРФОРОВЫЙ
Wohnanlage МК ФАРФОРОВЫЙ
Wohnanlage МК ФАРФОРОВЫЙ
Wohnanlage МК ФАРФОРОВЫЙ
Alle anzeigen Wohnanlage МК ФАРФОРОВЫЙ
Wohnanlage МК ФАРФОРОВЫЙ
Minsk, Belarus
von
$60,500
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 15
Fläche 39–1 431 m²
18 Immobilienobjekte 18
MK "Farforovy" - ein neuer multifunktionaler Premium-Komplex - Klasse im Zentrum von Minsk. / p Exklusiver Standort: / p ul Likör2 U-Bahn-Linien – Art. Nemiga und Art. Pl. Yakub Kolas. Es ist geplant, einen dritten Zweig aufzubauen. / li LikörIn 5 Minuten zu Fuß Victory Park und Komsomol See…
Bauherr
ИНФОРЕАЛТ
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