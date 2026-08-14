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Neubau Häuser in Belarus

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Wizebskaja Woblasz
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Bezirk Braslaw
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Pliuski sielski Saviet
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Hütte Dom na Braslavskih ozerah
Pliuski sielski Saviet, Belarus
von
$265,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 213 m²
1 Immobilienobjekt 1
Das Hotel liegt an den Braslav Seen der Eiszeit (Lake Sundy fließt in das Netzwerk der Seen).Die Gruppe der Seen umfasst 74 Seen mit einer Gesamtfläche von etwa 130 km2, die unglaubliche Schönheit der Gletscherlandschaften, die endlose Weite der Seen, unberührte Wälder und saubere frische Lu…
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