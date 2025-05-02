  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Dobra Voda
  4. Wohnquartier Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar

Wohnquartier Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar

Dobra Voda, Montenegro
von
$445,972
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28333
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Bar
  • Dorf
    Dobra Voda

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Na prodaju prostran i svijetao trosobni dupleks stan, smješten na petom spratu moderne stambene zgrade u Dobrim Vodama. Stan ima ukupnu stambenu površinu od 170 m², raspoređenu na dvije etaže, i dodatno uživanje pruža velika terasa od 70 m² sa  pogledom na more.Karakteristike stana:Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijomTri komforne spavaće sobeDva moderna kupatilaVelika terasa s otvorenim pogledomKlima uređajiKvalitetna gradnja i završna obradaZgrada posjeduje privatni bazen u dvorištu, koji je na raspolaganju stanarima i njihovim gostima.

Standort auf der Karte

Dobra Voda, Montenegro
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude N-Bar
Bar, Montenegro
von
$166,752
Wohnanlage v Dobrote
Dobrota, Montenegro
von
$297,487
Wohnviertel Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$234,722
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$146,701
Wohnviertel Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Dobra Voda, Montenegro
von
$445,972
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Donja Lastva, Montenegro
von
$159,841
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
In der malerischen Gegend von Donja Lastva, in der Stadt Tivat, ist geplant, eine exklusive Mini-Stadt bestehend aus sechzehn Häusern zu bauen. Dieser Komplex zeichnet sich durch seine hervorragende Lage aus, einschließlich seiner Nähe zu Porto Montenegro, sowie Schulen und Kindergärten, wod…
Immobilienagentur
MD Realty
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$411
Izdaje se namješten jednosoban stan, površine 55m2, u polusuterenu privatne kuće, u Momišićima. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaća soba, kupatilo i ostava. Kuća se nalazi u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke, u blizini svih sadržaja neop…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Astar Marina
Wohnanlage Astar Marina
Wohnanlage Astar Marina
Wohnanlage Astar Marina
Wohnanlage Astar Marina
Alle anzeigen Wohnanlage Astar Marina
Wohnanlage Astar Marina
Meljine, Montenegro
von
$299,691
A7-040. Luxus-Wohnung auf zwei Ebenen auf der Vorderseite, Meljine, Herceg NoviZum Verkauf!Zwei luxuriöse Zwei-Ebenen-Wohnungen, 44,3 m2 mit perfektem Meerblick in einem Boutique-Projekt auf der ersten Linie zum Meer in Meljin, Herceg Novi.Die Apartments bestehen aus einer offenen Küche, ein…
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen