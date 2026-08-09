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Gewerbeimmobilien in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

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Herceg Novi
31
Bijela
4
Baosici
4
Josice
3
52 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 300 m² in Herceg Novi, Montenegro
Gewerbefläche 300 m²
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 300 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf in Meljine, Herceg Novi Das Anwesen ist nur 150 m vom Meer ent…
$751,469
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Gewerbefläche 1 470 m² in Herceg Novi, Montenegro
Gewerbefläche 1 470 m²
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 47
Anzahl der Badezimmer 47
Fläche 1 470 m²
Luxus 4-Sterne-Hotel zum Verkauf in Kumbor, Herceg Novi Size: 3.500m2 (1.470 m2 Innenbereich…
$5,20M
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Investition 520 m² in Denovici, Montenegro
Investition 520 m²
Denovici, Montenegro
Schlafräume 8
Fläche 520 m²
Boka Kotorskaya Bay, Bezirk Genovichi. Investitionsprojekt eines zweigeschossigen Vier-Wohnu…
$523,656
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TekceTekce
Gewerbefläche 420 m² in Baosici, Montenegro
Gewerbefläche 420 m²
Baosici, Montenegro
Fläche 420 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$1,47M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Hotel 784 m² in Bijela, Montenegro
Hotel 784 m²
Bijela, Montenegro
Zimmer 24
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 784 m²
Fläche: 784 m2Gesamtzahl der Unterkunftseinheiten: 12Anzahl der Zimmer: 10Anzahl der Wohnung…
$3,46M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Gewerbefläche in Kumbor, Montenegro
Gewerbefläche
Kumbor, Montenegro
U11-001. Prime Land Opportunity in der Nähe von Porto Novi: Ideal für exklusive VillenEntdec…
$3,37M
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Red Feniks Montenegro
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Hotel 100 m² in Herceg Novi, Montenegro
Hotel 100 m²
Herceg Novi, Montenegro
Fläche 100 m²
Im Herzen der alten Stadt Herceg Novy wird ein einzigartiges Gewerbegebiet verkauft! Die Flä…
$403,045
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Gewerbefläche in Josice, Montenegro
Gewerbefläche
Josice, Montenegro
A11-184. Land verkauf in Kamenari – Stunning Sea ViewTyp: Wohn- und EntwicklungslandLiegepla…
$1,25M
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Red Feniks Montenegro
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Fertiges Geschäft 342 m² in Meljine, Montenegro
Fertiges Geschäft 342 m²
Meljine, Montenegro
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 342 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf Dreistöckiges Mini-Hotel im Dorf Melina, in der Nähe der Stadt Herceg Novi. Das …
$870,960
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Fertiges Geschäft 790 m² in Bijela, Montenegro
Fertiges Geschäft 790 m²
Bijela, Montenegro
Schlafräume 19
Anzahl der Badezimmer 19
Fläche 790 m²
Etagenzahl 4
Hotel zum Verkauf nur 50 Meter vom Meer in Biel, Herceg Novi. Die Gegend des Hotels ist 790 …
$2,83M
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Gewerbefläche 100 m² in Herceg Novi, Montenegro
Gewerbefläche 100 m²
Herceg Novi, Montenegro
Fläche 100 m²
💰
$412,404
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Fertiges Geschäft 350 m² in Bijela, Montenegro
Fertiges Geschäft 350 m²
Bijela, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Ein atemberaubendes Haus zum Verkauf in Stoliv, Kotor. Das Haus befindet sich auf einem Grun…
$673,542
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Büro 420 m² in Baosici, Montenegro
Büro 420 m²
Baosici, Montenegro
Fläche 420 m²
Wir bieten einen geräumigen, kommerziellen Raum mit einer Gesamtfläche von 420 m2, in der vi…
$1,44M
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Hotel 436 m² in Herceg Novi, Montenegro
Hotel 436 m²
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 436 m²
Zu verkaufen ist eine Villa mit Wohnungen nur 100 m vom Meer in Meline Herceg Novi. Die Vill…
$1,73M
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Gewerbefläche 102 m² in Herceg Novi, Montenegro
Gewerbefläche 102 m²
Herceg Novi, Montenegro
Fläche 102 m²
Eine einzigartige Bürofläche von 102 m2 ist in einem historischen Steingebäude in der angese…
$412,875
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Gewerbefläche in Josice, Montenegro
Gewerbefläche
Josice, Montenegro
A11-189. Attraktive Baugrundstück zum Verkauf – Kamenari / BijelaPreis: 101,000 €Größe:750m2…
$115,476
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Red Feniks Montenegro
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Hotel in Herceg Novi, Montenegro
Hotel
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 16
Im Ferienort Igalo steht ein neues Hotel mit einer Gesamtfläche von 830 m2 zum Verkauf. Das …
$2,17M
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Gewerbefläche 102 m² in Herceg Novi, Montenegro
Gewerbefläche 102 m²
Herceg Novi, Montenegro
Fläche 102 m²
Das Hotel liegt in der historischen Altstadt von Herceg Novi, bietet dieser Gewerberaum eine…
$441,797
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Fertiges Geschäft 550 m² in Zelenika, Montenegro
Fertiges Geschäft 550 m²
Zelenika, Montenegro
Schlafräume 9
Fläche 550 m²
Zum Verkauf eine neue Villa von 1000 m2, in Budva, Bezirk Krimovica. Geräumige zweistöckige …
$673,542
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Hotel 388 m² in Lustica, Montenegro
Hotel 388 m²
Lustica, Montenegro
Fläche 388 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$788,891
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Gewerbefläche 102 m² in Herceg Novi, Montenegro
Gewerbefläche 102 m²
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 102 m²
Eine renovierte Bürofläche von 102 m2 steht zum Verkauf im Zentrum von Herceg Novi, nur weni…
$404,637
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Hotel 534 m² in Herceg Novi, Montenegro
Hotel 534 m²
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 16
Fläche 534 m²
Mini-Hotel auf der ersten Linie des Meeres in Djenovicy ist eine fertige Investitionsmöglich…
$1,61M
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Hotel 845 m² in Prijevor, Montenegro
Hotel 845 m²
Prijevor, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 845 m²
Stockwerk 4
Luxushotel & SPA zum Verkauf – Lastva Grbaljska, BudvaEin Luxushotel mit SPA-Center steht zu…
$6,36M
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Gewerbefläche 449 m² in Baosici, Montenegro
Gewerbefläche 449 m²
Baosici, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 449 m²
Stockwerk 1/3
Modernes Bürozentrum, das aus einer Ausstellungshalle, einem Schreibwaren und Lagerstätten b…
$1,16M
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Hotel in Herceg Novi, Montenegro
Hotel
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 18
Ein exklusives modernes Boutique-Hotel an der Adriaküste mit modernem Design und überragende…
$4,06M
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Investition 51 m² in Herceg Novi, Montenegro
Investition 51 m²
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 3
Diese geräumige und helle Wohnung von 51 m2 befindet sich im dritten Stock eines modernen Ge…
$154,629
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Gewerbefläche in Herceg Novi, Montenegro
Gewerbefläche
Herceg Novi, Montenegro
U7-001. Grundstück im Herzen von Herceg Novi für den BauGrundstück von 1550 m2 mit guten Bed…
$891,797
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Red Feniks Montenegro
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Hotel 80 m² in Herceg Novi, Montenegro
Hotel 80 m²
Herceg Novi, Montenegro
Fläche 80 m²
Zum Verkauf ist ein funktioneller Geschäftsraum von 80 m2, befindet sich auf George Washingt…
$317,144
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Gewerbefläche in Josice, Montenegro
Gewerbefläche
Josice, Montenegro
A11-194. Urbanisierte Grundstück mit außergewöhnlichem Meerblick – Kamenari, Herceg NoviVerk…
$85,750
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Gewerbefläche in Herceg Novi, Montenegro
Gewerbefläche
Herceg Novi, Montenegro
D11-086. Grundstück mit atemberaubendem Meerblick – ideal für ein Ethno VillageEine seltene …
$880,363
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