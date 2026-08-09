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Investition 520 m² in Denovici, Montenegro
Investition 520 m²
Denovici, Montenegro
Schlafräume 8
Fläche 520 m²
Boka Kotorskaya Bay, Bezirk Genovichi. Investitionsprojekt eines zweigeschossigen Vier-Wohnu…
$523,656
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Investition 51 m² in Herceg Novi, Montenegro
Investition 51 m²
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 3
Diese geräumige und helle Wohnung von 51 m2 befindet sich im dritten Stock eines modernen Ge…
$154,629
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A Building under Construction for Sale in Herceg Novi Municipality in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro
A Building under Construction for Sale in Herceg Novi Municipality
Gemeinde Herceg Novi, Montenegro
Fläche 330 m²
Etagenzahl 3
Dieses Gebäude befindet sich in der Gemeinde Herceg Novi, 5 km vom Stadtzentrum, 1 km vom Me…
$1,38M
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