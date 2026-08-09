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Hotels in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

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Herceg Novi
16
19 immobilienobjekte total found
Hotel 784 m² in Bijela, Montenegro
Hotel 784 m²
Bijela, Montenegro
Zimmer 24
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 784 m²
Fläche: 784 m2Gesamtzahl der Unterkunftseinheiten: 12Anzahl der Zimmer: 10Anzahl der Wohnung…
$3,46M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Hotel 100 m² in Herceg Novi, Montenegro
Hotel 100 m²
Herceg Novi, Montenegro
Fläche 100 m²
Im Herzen der alten Stadt Herceg Novy wird ein einzigartiges Gewerbegebiet verkauft! Die Flä…
$403,045
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Hotel 436 m² in Herceg Novi, Montenegro
Hotel 436 m²
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 436 m²
Zu verkaufen ist eine Villa mit Wohnungen nur 100 m vom Meer in Meline Herceg Novi. Die Vill…
$1,73M
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TekceTekce
Hotel in Herceg Novi, Montenegro
Hotel
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 16
Im Ferienort Igalo steht ein neues Hotel mit einer Gesamtfläche von 830 m2 zum Verkauf. Das …
$2,17M
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Hotel 388 m² in Lustica, Montenegro
Hotel 388 m²
Lustica, Montenegro
Fläche 388 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$788,891
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Hotel 534 m² in Herceg Novi, Montenegro
Hotel 534 m²
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 16
Fläche 534 m²
Mini-Hotel auf der ersten Linie des Meeres in Djenovicy ist eine fertige Investitionsmöglich…
$1,61M
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Hotel 845 m² in Prijevor, Montenegro
Hotel 845 m²
Prijevor, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 845 m²
Stockwerk 4
Luxushotel & SPA zum Verkauf – Lastva Grbaljska, BudvaEin Luxushotel mit SPA-Center steht zu…
$6,36M
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Hotel in Herceg Novi, Montenegro
Hotel
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 18
Ein exklusives modernes Boutique-Hotel an der Adriaküste mit modernem Design und überragende…
$4,06M
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Hotel 80 m² in Herceg Novi, Montenegro
Hotel 80 m²
Herceg Novi, Montenegro
Fläche 80 m²
Zum Verkauf ist ein funktioneller Geschäftsraum von 80 m2, befindet sich auf George Washingt…
$317,144
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Hotel in Herceg Novi, Montenegro
Hotel
Herceg Novi, Montenegro
Platz: 1000 m2Schlafen:18ParkplatzArt des Meeres
$4,05M
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Аталанта
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Hotel 280 m² in Herceg Novi, Montenegro
Hotel 280 m²
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 280 m²
Eine geräumige, dreigeschossige Villa mit Pool und Panoramablick auf das Meer im Dorf. Genov…
$903,973
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Hotel in Herceg Novi, Montenegro
Hotel
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 5
Haus / Mini Hotel zum Verkauf für Freizeit und Geschäft. Das Haus befindet sich im Dorf Bije…
$764,567
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Hotel 111 m² in Herceg Novi, Montenegro
Hotel 111 m²
Herceg Novi, Montenegro
Fläche 111 m²
Herceg Novi Hotel 7 Zimmer, 111 m2, 223 m2 Grundstück, Entfernung zum Meer: erste Linie …
$2,31M
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Hotel in Herceg Novi, Montenegro
Hotel
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 12
Vierstöckiges Mini-Hotel zum Verkauf in der Gegend von Baosici, in der Nähe der Stadt Herceg…
$1,10M
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Hotel in Herceg Novi, Montenegro
Hotel
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 22
Ein Drei-Sterne-Hotel auf der ersten Linie vom Meer in Baosici, Herceg Novi ist zum Verkauf.…
$4,08M
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Hotel in Herceg Novi, Montenegro
Hotel
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 19
Zum Verkauf ein Hotel bestehend aus zwei Gebäuden von - dreigeschossig und viergeschossig - …
$1,69M
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Hotel in Herceg Novi, Montenegro
Hotel
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 19
Hotel zum Verkauf nur 50 Meter vom Meer in Bijela, Herceg Novi. Die Gegend des Hotels ist 79…
$2,85M
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Hotel in Herceg Novi, Montenegro
Hotel
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 11
Mini-Hotel zum Verkauf im Resort von Igalo, in der Nähe der Stadt Herceg Novi, die nur 80 Me…
$2,21M
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Hotel in Herceg Novi, Montenegro
Hotel
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 10
Dreistöckiges Minihotel zum Verkauf in der Gegend von Meljine, in der Nähe der Stadt Herceg …
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