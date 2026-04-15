Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Herceg Novi
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Fertiges Geschäft

Business zum Verkauf in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

gewerbeimmobilien
51
hotels
19
anlageimmobilien
3
Fertiges Geschäft Löschen
Alles löschen
7 immobilienobjekte total found
Fertiges Geschäft 350 m² in Bijela, Montenegro
Fertiges Geschäft 350 m²
Bijela, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Das Hotel befindet sich in der Bucht von Kotor in Bijela, nur 3 Minuten vom Meer entfernt. D…
$672,137
Eine Anfrage stellen
Fertiges Geschäft 790 m² in Bijela, Montenegro
Fertiges Geschäft 790 m²
Bijela, Montenegro
Schlafräume 19
Anzahl der Badezimmer 19
Fläche 790 m²
Etagenzahl 4
Hotel zum Verkauf nur 50 Meter vom Meer in Biel, Herceg Novi. Die Gegend des Hotels ist 790 …
$2,84M
Eine Anfrage stellen
Fertiges Geschäft 342 m² in Meljine, Montenegro
Fertiges Geschäft 342 m²
Meljine, Montenegro
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 342 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf Dreistöckiges Mini-Hotel im Dorf Melina, in der Nähe der Stadt Herceg Novi. Das …
$869,143
Eine Anfrage stellen
Fertiges Geschäft 650 m² in Herceg Novi, Montenegro
Fertiges Geschäft 650 m²
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 13
Fläche 650 m²
Etagenzahl 4
Mini Hotel in Igalo Ein Mini-Hotel steht zum Verkauf, im Resort von Igalo, in der Nähe der S…
$2,20M
Eine Anfrage stellen
Fertiges Geschäft 550 m² in Zelenika, Montenegro
Fertiges Geschäft 550 m²
Zelenika, Montenegro
Schlafräume 9
Fläche 550 m²
Fertiges touristisches Geschäft in Zelenika, in einer ruhigen, ruhigen Gegend, in der Nähe d…
$672,137
Eine Anfrage stellen
Fertiges Geschäft 450 m² in Denovici, Montenegro
Fertiges Geschäft 450 m²
Denovici, Montenegro
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 450 m²
Zu verkaufen ist ein Hotel / Mini-Hotel mit einer Gesamtfläche von 450 m2, am Ufer der Bucht…
$1,10M
Eine Anfrage stellen
Fertiges Geschäft 350 m² in Baosici, Montenegro
Fertiges Geschäft 350 m²
Baosici, Montenegro
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 350 m²
Etagenzahl 4
Vierstöckiges Minihotel im Dorf Baoshichi, in der Nähe der Stadt Herceg Novi. Das Gebäude mi…
$1,10M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen