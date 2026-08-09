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Mehrfamilienhäuser in Rigaer Strand, Lettland

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4 immobilienobjekte total found
Miethaus 1 322 m² in Rigaer Strand, Lettland
Miethaus 1 322 m²
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 18
Fläche 1 322 m²
Stockwerk 3/3
Zu verkaufen 4-Sterne-Hotelkomplex in der renommiertesten Gegend von Jurmala. Mögliche Sanie…
$2,29M
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Miethaus 612 m² in Rigaer Strand, Lettland
Miethaus 612 m²
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 7
Fläche 612 m²
Stockwerk 3/3
Das Haus befindet sich in einem ruhigen Teil von Jurmala, nur 5 Gehminuten vom Meer entfernt…
$1,44M
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Miethaus 1 140 m² in Rigaer Strand, Lettland
Miethaus 1 140 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 1 140 m²
Etagenzahl 2
Die Anlage besteht aus einem Gebäude 1 mit einer Fläche von 950 qm. und Gebäude 3 mit einer …
$1,37M
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TekceTekce
Miethaus 1 875 m² in Rigaer Strand, Lettland
Miethaus 1 875 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 1 875 m²
Etagenzahl 5
Das Gebäude befindet sich in der prestigeträchtigsten Gegend der Stadt - die Altstadt wird z…
$3,46M
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