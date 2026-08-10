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Wohnungen in Riga, Lettland

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penthäuser
3
1 Zimmer
132
2 Zimmer
121
3 Zimmer
74
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941 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 8/9
$92,467
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Tribus Realty
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Fläche 73 m²
Stockwerk 3/5
$218,437
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Tribus Realty
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Wohnung 2 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 2
Fläche 58 m²
Stockwerk 5/5
$55,235
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Tribus Realty
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Fläche 89 m²
Stockwerk 1/1
$98,948
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Wohnung 1 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 1 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Zum Verkauf eine kompakte und moderne Studio-Wohnung im neuen Projekt √ eine große Auswahl f…
$90,378
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Metropolis Riga
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Wohnung 2 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 2
Fläche 39 m²
Stockwerk 2/4
$222,514
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Tribus Realty
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Wohnung 2 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 5/6
$112,756
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Geräumige und leichte zweistöckige Wohnung mit Panoramafenstern in Panorama Residence Komple…
$572,012
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Metropolis Riga
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Wohnung 1 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 1 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 1/3
Inselpark – Wo Paradies Chancen trifft Island Park ist eine visionäre Wohnanlage am Wasser i…
$105,296
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 1/4
Zum Verkauf offene Wohnung / Büro, Sockelgeschoss mit separatem Eingang, registriert als Ges…
$115,621
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Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Fläche 116 m²
Stockwerk 6/6
Neues 3-Zimmer-Penthouse mit Terrasse im Hoffmann Rezidence Projekt. Das Gebäude befindet si…
$443,679
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Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Fläche 159 m²
Stockwerk 3/4
Wir bieten eine exklusive Wohnung im neuen Projekt Hypso Factory! Wohnprojekt « Hypse Factor…
$773,350
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Wohnung 2 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 5/6
Wir verkaufen eine 1-Zimmer-Wohnung im einzigartigen Riga Waterfront Viertel, das sich am Uf…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Wohnung im dritten Turm der Wohnanlage Panorama Residence.Vollständige Beschreibung:- Modern…
$194,484
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Metropolis Riga
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Fläche 106 m²
Stockwerk 2/6
$487,703
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Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Fläche 168 m²
Stockwerk 5
Neubau, alle Stadtkommunikation, exklusive Veredelung in modernem Stil, Panoramafenster, vol…
$886,378
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VIP Real
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Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Fläche 90 m²
Stockwerk 7/7
$93,358
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Tribus Realty
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Wohnung 2 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 2
Fläche 33 m²
Stockwerk 1/4
"Augustlicher Garten" – historischer Charme und moderner Komfort "Augustine's garden" ist e…
$121,813
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Wohnung 2 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Four Seasons ist ein neues dreistöckiges Wohngebäude der A-Klasse, das umweltfreundliche Apa…
$124,699
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Metropolis Riga
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Fläche 57 m²
Stockwerk 3/5
Helle und funktionale 3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in einer strategisch günstigen Lage an de…
$73,065
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Wohnung 2 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 4/5
"Scheffel House" ist ein charmantes Wohnhaus im Jugendstil in der 5 Baznīcas Street, das 190…
$178,056
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Stockwerk 3/3
Moderne und helle 3-Zimmer-Wohnung im neuen “Magnolijas” Projekt von Merko MājasDiese geräum…
$196,484
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Riga Real Estate
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Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 215 m²
Geräumige helle Wohnung in einem neuen Gebäude im Zentrum von Quiet.Wohnung mit großen Panor…
$810,371
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Metropolis Riga
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Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Fläche 143 m²
Stockwerk 6/7
Wir bieten Ihnen einen exklusiven Drei-Zimmer-Wohnung in einem neuen Luxusprojekt in Riga mi…
$701,920
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Fläche 162 m²
Stockwerk 7/8
Haus und Haus Extras - neues Projekt, Hofhaus, alle Kommunikation, Terrasse, Aufzug zur Verf…
$756,050
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Wohnung 2 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Wohnung im dritten Turm der Wohnanlage Panorama Residence.Vollständige Beschreibung:- Modern…
$188,764
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Metropolis Riga
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Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 198 m²
Penthouse im Zentrum der Altstadt.Das höchste Wohngebäude in Riga, Tirgoņu iela 11.Es befind…
$1,76M
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Metropolis Riga
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Wohnung 5 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 5 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Penthaus mit 4 Schlafzimmern Philosoph Türme mit Panoramablick auf die Stadt.Wohnung:- Zweig…
$987,292
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Metropolis Riga
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/5
$251,093
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Wohnung 2 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 2
Fläche 52 m²
Stockwerk 3/3
$202,676
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Immobilienangaben in Riga, Lettland

mit Garage
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