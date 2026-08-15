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Penthäuser in Lettland

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Riga
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Penthouse in Rigaer Strand, Lettland
Penthouse
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 200 m²
$319,549
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Immobilienagentur
Аталанта
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Penthouse 4 zimmer in Riga, Lettland
Penthouse 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Stockwerk 6/7
Wohnung in Riga Stadtzentrum, in einer prestigeträchtigen Lage, im ruhigen Zentrum,124, 1 m2…
$343,365
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Penthouse 4 zimmer in Riga, Lettland
Penthouse 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Stockwerk 7/7
Ein Appartment in Riga, eine prestigeträchtige Lage, iUnique Dachgeschosswohnung von 153 m2,…
$649,669
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Penthouse 5 zimmer in Riga, Lettland
Penthouse 5 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Stockwerk 10/11
Wir verkaufen ein Penthouse, 5-Zimmer-Wohnung in einem Elite-Haus in Riga, 86 Krasta Street.…
$286,486
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