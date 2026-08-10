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Wohnungen in Oger Galle, Lettland

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4 immobilienobjekte total found
Wohnung 6 zimmer in Oger Galle, Lettland
Wohnung 6 zimmer
Oger Galle, Lettland
Zimmer 6
Fläche 190 m²
Eine schöne und geräumige Wohnung mit einer historischen Aura in einem luxuriösen Jugendstil…
$508,537
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Immobilienagentur
Metropolis Riga
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Wohnung 4 zimmer in Oger Galle, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Oger Galle, Lettland
Zimmer 4
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/3
Die neue komplizierte Wohn„Elegie“ besteht aus drei getrennten Häusern, die in einem Komplex…
$507,584
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Wohnung 3 zimmer in Oger Galle, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Oger Galle, Lettland
Zimmer 3
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/3
Der neue Wohnkomplex "Elegy" besteht aus drei getrennten Häusern, die in einem Komplex zusam…
$357,209
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TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in Oger Galle, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Oger Galle, Lettland
Zimmer 3
Fläche 95 m²
Stockwerk 3/3
Die neue komplizierte Wohn„Elegie“ besteht aus drei getrennten Häusern, die in einem Komplex…
$477,680
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