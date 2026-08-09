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Wohnungen in Rigaer Strand, Lettland

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1 Zimmer
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485 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 1 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 2/3
Elegante Wohnung im Herzen von Jūrmala - Jomas Street 65/67 Zum Verkauf: eine moderne und ge…
$172,789
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Wohnung 3 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Zum Verkauf 3 Zimmer Wohnung in einer Elite-Komplex - Sonnenterrassen!Beschreibung:- Ja. Das…
$763,393
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Metropolis Riga
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Wohnung 4 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 4
Fläche 285 m²
Stockwerk 4/4
Wir bieten Ihnen zum Verkauf Wohnungen in einem neuen exklusiven Wohnprojekt im Dünengebiet …
$605,011
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Moderne A+-Klasse Wohnungen am Meer!Neue Wohnungen in Villa Astor, modernes Interieur, hochw…
$290,370
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Metropolis Riga
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Wohnung 1 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 1 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 2/2
Diese moderne, komplett renovierte 2-Zimmer-Wohnung befindet sich in einem gepflegten Gebäud…
$62,242
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Wohnung 3 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Geräumige Wohnung im komplexen Sky Garden.Zu verkaufen leichte Drei-Zimmer-Wohnung in der Wo…
$216,220
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Metropolis Riga
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Wohnung 2 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 2
Fläche 54 m²
Stockwerk 2
Wir bieten eine Wohnung in einem renovierten Gebäude in Dubulti, an der 55a Slokas Street. D…
$116,031
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Wohnung 3 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 66 m²
Neues 3-Zimmer-Reihenhaus in einem geschlossenen KomplexKomfort beginnt mit Platz. Das neue …
$230,780
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Metropolis Riga
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Wohnung 6 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 6 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Wohnung in Bulduri, 10 Gehminuten vom Meer entfernt!Verfügbar zum Verkauf und zur Miete.Rech…
$351,161
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Metropolis Riga
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Wohnung 4 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 4
Fläche 230 m²
Stockwerk 3/4
Erstaunliche 2-Level-Wohnung in Jurmala, Lielupe zu verkaufen! Lielupe ist ein Teil von Jurm…
$1,03M
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Wohnung 3 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 3
Fläche 126 m²
Stockwerk 2/3
Wir bieten exklusive Apartments in einem neuen Projekt in Jurmala auf der Dzinatri Avenue zu…
$611,754
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Wohnung 3 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 3
Fläche 91 m²
Stockwerk 2
Neubau, alle Stadtkommunikation, Panoramafenster, unabhängige Heizung, gesicherter Bereich, …
$394,504
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VIP Real
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Wohnung 4 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 4
Fläche 168 m²
Stockwerk 5/8
Wir bieten Ihnen eine geräumige Wohnung in einem neuen Projekt Park House zu verkaufen. Das…
$600,212
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Wohnung 3 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 3
Fläche 130 m²
Stockwerk 6/6
$419,316
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Tribus Realty
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Wohnung 4 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 272 m²
Komfortable und leichte Apartments im neuen Pine Wood-Projekt im Stadtteil Jaundubulti biete…
$513,235
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Wohnung 2 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Investitionen in Immobilien durch das Meer Stabilität und Wachstum in einem der besten Bezir…
$127,765
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Wohnung 3 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 3
Fläche 82 m²
Stockwerk 2
Neubau, alle Stadtkommunikation, exklusive Veredelung im modernen Stil, moderne Renovierung,…
$382,901
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Wohnung 4 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 4
Fläche 140 m²
Stockwerk 3/4
Wir bieten Ihnen eine geräumige Wohnung in einem neuen Projekt im Herzen von Jurmala, buchst…
$1,62M
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Wohnung 3 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 3
Fläche 84 m²
Stockwerk 1
Neubau, alle Stadtkommunikation, Panoramafenster, Fußbodenheizung, gesicherter Bereich, gepf…
$413,800
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Wohnung 2 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Elegante Renovierung in Majori, nachdenklich für das moderne Leben.Im Herzen von Jurmala, au…
$205,397
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Wohnung 2 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 2
Fläche 82 m²
Stockwerk 4/7
$686,781
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Wohnung 3 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 3
Fläche 106 m²
Stockwerk 8/8
Jurmala Park House - ein modernes Haus im Herzen von Jurmala. Gegenüber befindet sich der Dz…
$321,168
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Wohnung 3 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 3
Fläche 71 m²
Stockwerk 1
Eine Wohnung steht zum Verkauf in der modernen Wohnanlage „Turaidas Kvartāls“ neben der Joma…
$324,886
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Wohnung 2 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 2
Fläche 35 m²
Stockwerk 2/2
Neubau erste Linie, Fenster zum Lielupe River. Sauberes Finish, voll möbliert, bereit, in de…
$94,160
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Wohnung 4 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 236 m²
Beschreibung:- Das Projekt wurde 2011 in Auftrag gegeben. Ein kleines Apartmenthaus mit luxu…
$1,12M
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Wohnung 3 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 3
Fläche 114 m²
Stockwerk 3
Wir bieten eine Wohnung zum Verkauf in Majori, in der 15 Jomas Street. Die Wohnung hat eine …
$371,298
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Wohnung 3 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
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Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 3
Fläche 123 m²
Stockwerk 2
Neubau, alle Stadtkommunikation, moderne Sanierung, Panoramafenster, voll möbliert, Einbaukü…
$609,161
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Wohnung 3 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
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Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 3
Fläche 144 m²
Stockwerk 3
Neubau, alle Stadtkommunikation, moderne Sanierung, unabhängige Heizung, gesicherter Bereich…
$289,497
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Wohnung 3 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
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Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Neues 3-Zimmer-Reihenhaus in einem geschlossenen KomplexKomfort beginnt mit Platz. Das neue …
$230,075
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Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 199 m²
Vier Zimmer Wohnung mit großer Terrasse auf der ersten Linie in der Nähe des Meeres Bulduri …
$571,957
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Immobilienangaben in Rigaer Strand, Lettland

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