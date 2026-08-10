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Wohnungen in Walk, Lettland

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8 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Walk, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Walk, Lettland
Zimmer 4
Fläche 128 m²
Stockwerk 5/7
Wir bieten zum Verkauf ein 3-stöckiges Penthouse in einem neuen Haus. Ein exklusives kleines…
$842,605
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Wohnung 5 zimmer in Walk, Lettland
Wohnung 5 zimmer
Walk, Lettland
Zimmer 5
Fläche 194 m²
Stockwerk 2/7
Wir bieten zum Verkauf eine geräumige Wohnung in einem neuen Haus der Eliteklasse. Ein exklu…
$1,27M
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Wohnung 3 zimmer in Walk, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Walk, Lettland
Zimmer 3
Fläche 122 m²
Stockwerk 1/4
aus Mein Haus ist meine Befestigung. Sie müssen sich zu Hause sicher fühlen. Dies wird si…
$400,432
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TekceTekce
Wohnung 4 zimmer in Walk, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Walk, Lettland
Zimmer 4
Fläche 124 m²
Stockwerk 3/4
Mein Haus ist meine Befestigung. Sie müssen sich sicher zuhause fühlen. Das wird sicher an…
$417,557
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Wohnung 3 zimmer in Walk, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Walk, Lettland
Zimmer 3
Fläche 111 m²
Stockwerk 3/4
Mein Haus ist meine Befestigung. Sie müssen sich zu Hause sicher fühlen. Dies wird sicher …
$374,187
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Wohnung 2 zimmer in Walk, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Walk, Lettland
Zimmer 2
Fläche 64 m²
Stockwerk 3/4
das Eliteklubhaus im Herzen Jurmala – “Vivaldi Platinum” die Flächen der Appartemente von 6…
$223,991
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Wohnung 3 zimmer in Walk, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Walk, Lettland
Zimmer 3
Fläche 95 m²
Stockwerk 2/4
Mein Haus ist meine Befestigung. Sie müssen sich zu Hause sicher fühlen. Dies wird sicher …
$291,483
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Wohnung 3 zimmer in Walk, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Walk, Lettland
Zimmer 3
Fläche 95 m²
Stockwerk 1/4
Mein Haus ist meine Befestigung. Sie müssen sich zu Hause sicher fühlen. Dies wird sicher …
$320,732
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