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Wohnungen in Kekavas pagasts, Lettland

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2 Zimmer
12
3 Zimmer
5
19 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 2/3
$86,652
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Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Zum Verkauf energieeffiziente 4-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromaufladun…
$305,797
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromauf…
$245,851
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Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Zum Verkauf energieeffiziente 4-Zimmer-Wohnung mit Sauna, Terrasse und Tiefgarage mit Stromk…
$388,854
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Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Zum Verkauf energieeffiziente 4-Zimmer-Wohnung mit Sauna, Terrasse und Tiefgarage mit Stromk…
$387,824
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Zum Verkauf eine neue 3-Zimmer-Wohnung mit separater Küche und Tiefgarage mit Stromkosten.Ko…
$259,236
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromauf…
$259,236
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromauf…
$253,607
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
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Fläche 79 m²
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$247,795
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit separater Küche, Terrasse und Tiefga…
$255,460
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Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Zum Verkauf energieeffiziente 4-Zimmer-Wohnung mit Sauna, Terrasse und Tiefgarage mit Stromk…
$340,805
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Wohnung 4 zimmer in Lapenieki, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Lapenieki, Lettland
Zimmer 4
Fläche 107 m²
Stockwerk 1/3
$211,374
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromauf…
$267,244
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromauf…
$249,283
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromauf…
$263,812
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Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Zum Verkauf sonnige 4 Zimmer Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromaufladung.Das Set …
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromauf…
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
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Fläche 78 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromauf…
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Immobilienangaben in Kekavas pagasts, Lettland

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