Wohnkomplex

Entdecken Sie einen erstklassigen Lebensstandard im Herzen des zentralen Geschäftsviertels von Tatu City. Hier trifft die exotische Natur von Parks, Wäldern und Kaffeeplantagen auf moderne Architektur und internationale Infrastruktur – das ideale Gleichgewicht von Natur und urbanem Komfort. Eine einzigartige Lage in der Nähe von Nairobi, dem Flughafen und dem Kasarani-Stadion sorgt für maximale Mobilität und schnellen Zugang über wichtige Autobahnen. Nur wenige Gehminuten entfernt befinden sich der legendäre Giraffe Manor und ein Giraffe-Wanderweg: ein seltenes Lifestyle-Erlebnis, das die Attraktivität des Anwesens für Wohnen und Investitionen erhöht.
Layouts (renoviert)
Studio — Fläche ab 33 m2, Preis ab $54,800
1-Schlafzimmer — Bereich ab 56,7 m2, Preis ab 94,000 $
2-Schlafzimmer — Bereich ab 95.3 m2, Preis ab $148.700
3-Schlafzimmer — Bereich ab 159,2 m2, Preis ab $248,500
Das Zentrum von Tatu entwickelt sich nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und Inklusivität, organisch kombiniert Wohn-, Gewerbe- und Freizeiträume – es ist ein wachsendes Ökosystem mit hoher Kapitalisierung. Der Komplex verfügt über 193 Premium-Wohnungen mit gut gestalteten Layouts, 206 Parkplätze und eine private Fläche von 8.085 m2, entworfen für Komfort und Prestige. Wählen Sie eine Adresse, die Ihrem Lebensstil und Ertrag entspricht.
Infrastruktur
Restaurant
Stilvolle Lobby
Freibad
Fitnesscenter
Kinderspielplätze
Gewerberäume und Parkplätze
Privater Garten & Freizeitbereiche
Entwickelt von Rendeavour, dem größten neuen Stadtbauer Afrikas, ist Tatu City ein dynamisches Umfeld für Leben, Arbeiten und Unterhaltung für mehr als 250.000 Einwohner und zieht zahlreiche Besucher an. Es ist Heimat für Schulen, verschiedene Wohnmöglichkeiten und eine florierende Spezialwirtschaftszone mit mehr als 78 Betrieben. Tatu City hat den kenianischen Lebensstil revolutioniert, indem es Verkehrsüberlastung und Kommutezeiten reduziert.