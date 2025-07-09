  1. Realting.com
Wohnkomplex

Tatu City, Kenia
von
$54,800
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
7
ID: 27477
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 22.08.25

Standort

  • Grundstück
    Kenia
  • Region / Bundesland
    Zentral
  • Nachbarschaft
    Ruiru
  • Stadt
    Gitothua ward
  • Stadt
    Tatu City

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    10

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Entdecken Sie einen erstklassigen Lebensstandard im Herzen des zentralen Geschäftsviertels von Tatu City. Hier trifft die exotische Natur von Parks, Wäldern und Kaffeeplantagen auf moderne Architektur und internationale Infrastruktur – das ideale Gleichgewicht von Natur und urbanem Komfort. Eine einzigartige Lage in der Nähe von Nairobi, dem Flughafen und dem Kasarani-Stadion sorgt für maximale Mobilität und schnellen Zugang über wichtige Autobahnen. Nur wenige Gehminuten entfernt befinden sich der legendäre Giraffe Manor und ein Giraffe-Wanderweg: ein seltenes Lifestyle-Erlebnis, das die Attraktivität des Anwesens für Wohnen und Investitionen erhöht.

Layouts (renoviert)

  • Studio — Fläche ab 33 m2, Preis ab $54,800

  • 1-Schlafzimmer — Bereich ab 56,7 m2, Preis ab 94,000 $

  • 2-Schlafzimmer — Bereich ab 95.3 m2, Preis ab $148.700

  • 3-Schlafzimmer — Bereich ab 159,2 m2, Preis ab $248,500

Das Zentrum von Tatu entwickelt sich nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und Inklusivität, organisch kombiniert Wohn-, Gewerbe- und Freizeiträume – es ist ein wachsendes Ökosystem mit hoher Kapitalisierung. Der Komplex verfügt über 193 Premium-Wohnungen mit gut gestalteten Layouts, 206 Parkplätze und eine private Fläche von 8.085 m2, entworfen für Komfort und Prestige. Wählen Sie eine Adresse, die Ihrem Lebensstil und Ertrag entspricht.

Infrastruktur

  • Restaurant

  • Stilvolle Lobby

  • Freibad

  • Fitnesscenter

  • Kinderspielplätze

  • Gewerberäume und Parkplätze

  • Privater Garten & Freizeitbereiche

Entwickelt von Rendeavour, dem größten neuen Stadtbauer Afrikas, ist Tatu City ein dynamisches Umfeld für Leben, Arbeiten und Unterhaltung für mehr als 250.000 Einwohner und zieht zahlreiche Besucher an. Es ist Heimat für Schulen, verschiedene Wohnmöglichkeiten und eine florierende Spezialwirtschaftszone mit mehr als 78 Betrieben. Tatu City hat den kenianischen Lebensstil revolutioniert, indem es Verkehrsüberlastung und Kommutezeiten reduziert.

Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 56.7
Preis pro m², USD 1,658
Wohnungspreis, USD 94,000
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 95.3
Preis pro m², USD 1,560
Wohnungspreis, USD 148,700
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 159.2
Preis pro m², USD 1,561
Wohnungspreis, USD 248,500
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Studio
Fläche, m² 33.0
Preis pro m², USD 1,661
Wohnungspreis, USD 54,800

Standort auf der Karte

Tatu City, Kenia

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung

