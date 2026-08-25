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Hotels in Toskana, Italien

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4 immobilienobjekte total found
Hotel 1 050 m² in Livorno, Italien
Hotel 1 050 m²
Livorno, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 050 m²
LD-1184. In Livorno zum Verkauf gestellt LuxushotelDas Herrenhaus im Stil von Liberty, das i…
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Hotel 950 m² in Rosignano Marittimo, Italien
Hotel 950 m²
Rosignano Marittimo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 950 m²
LD-1305. В Кастильончелло продается отель класса люксЭксклюзивный отель у моря в Кастильонч…
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Hotel 2 225 m² in Florenz, Italien
Hotel 2 225 m²
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 2 225 m²
LD-1227. Отельный комплекс класса люкс в окрестностях ФлоренцииЭтот роскошный отель находит…
$15,19M
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Hotel in Forte dei Marmi, Italien
Hotel
Forte dei Marmi, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
TIV-00885.00002. Уютный отель 4 * у берегов Тосканы4 * отель в очень тихом районе города в 2…
$12,85M
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