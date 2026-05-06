  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m

Wohnquartier Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m

Jerusalem, Israel
von
$2,11M
06.05.26
$2,11M
05.05.26
$2,10M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35621
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Penthouse 4 Zimmer 156m2 in neuem Projekt Kiryat Hayovel Jerusalem Neues Projekt in Kiryat Hayovel, bestehend aus 2 Gebäuden von 20 Stockwerken und 2 von 9 Stockwerken, ablieferbar Dezember 2026. Die vorhandenen öffentlichen Räume werden mit neuen und breiten Gehwegen zu grünen Räumen entwickelt und umgewandelt. Ein neues Kulturzentrum mit einer Filmbibliothek bereichert die Lebensqualität der Projektbewohner und die Bewohner von Kiryat Hayovel. Penthouse von 4 Zimmern im 19. Stock, Fläche von 156m2 mit schönem Mirpeset von 54m2. Inklusive 1 Keller und 2 Parkplätze. Preis : 6.200.000 s Dieser Preis beinhaltet nicht unsere Agentur Gebühren. Bitte beachten Sie: Bei einem Projekt im Bau werden Fotos und Pläne nur zu Informationszwecken veröffentlicht und sind nicht vertraglich, so dass die Wohnungen nicht eingerichtet sind.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Bureaux a louer emplacement strategique a lentree de har hotzvim
Jerusalem, Israel
von
$20,700
Wohnviertel Immeuble neuf 4 pieces jardin parking
Tel-Aviv, Israel
von
$4,02M
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$4,760
Wohnviertel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Aschdod, Israel
von
$1,07M
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immense terrasse unites independantes
Jerusalem, Israel
von
$2,38M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m
Jerusalem, Israel
von
$2,11M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Bonne affaire
Wohnviertel Bonne affaire
Wohnviertel Bonne affaire
Wohnviertel Bonne affaire
Wohnviertel Bonne affaire
Alle anzeigen Wohnviertel Bonne affaire
Wohnviertel Bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$850,000
penthouse 5 Stück 127 m+ 60 m2 Terrasse 2 Parkplätze kleine Gebäude Voller Fuß ruhige Straße
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique penthouse 4 pieces avec terrasse 80m2 soucca
Wohnviertel Magnifique penthouse 4 pieces avec terrasse 80m2 soucca
Wohnviertel Magnifique penthouse 4 pieces avec terrasse 80m2 soucca
Wohnviertel Magnifique penthouse 4 pieces avec terrasse 80m2 soucca
Wohnviertel Magnifique penthouse 4 pieces avec terrasse 80m2 soucca
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique penthouse 4 pieces avec terrasse 80m2 soucca
Wohnviertel Magnifique penthouse 4 pieces avec terrasse 80m2 soucca
Jerusalem, Israel
von
$2,95M
Sie kaufen 4 Zimmer – Sie erhalten 132 m2 + eine Terrasse von 25 m2!! Neubau nach Tama 38 Projekt, mit Lobby und Aufzug! Penthouse 4 Zimmer, 80 m2 Wohnfläche, mit einer riesigen Terrasse von 80 m2 – voll Soucca, mit außergewöhnlichem Panoramablick. Etwa 35 m2 der Terrasse sind von einer vo…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vue sur la mer
Wohnviertel Vue sur la mer
Wohnviertel Vue sur la mer
Wohnviertel Vue sur la mer
Wohnviertel Vue sur la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Vue sur la mer
Wohnviertel Vue sur la mer
Rischon LeZion, Israel
von
$4,01M
Rishon Letsion, mit Blick aufs Meer, (hof rishon letsion) In der Nähe von Meer und Tayelet am Fuße des Gebäudes, Geschäfte und Café sowie öffentliche Verkehrsmittel Rehov Shaytet Schönes Wohnhaus vor kurzem (9 Jahre), Im 20. Stock (von 21), hervorragende 5-Zimmer-Penthouse auf einer Ebene, m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen