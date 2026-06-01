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Wohnquartier Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37368
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Brandeis, 21

Über den Komplex

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Neu zum exklusiven Verkauf! Ein einzigartiges, exklusives und seltenes Anwesen. Das Hotel liegt in einer ruhigen und bukolischen Straße der Gassen von Yehuda Maccabi, in der Nähe von Hayarkon Park, im Herzen von Grün, ein spektakuläres Duplex-Penthouse, in Licht gebadet, über zwei Ebenen mit Aufzug, die beide Stockwerke. In einem luxuriösen Gebäude von nur 4 Wohnungen. Auf der unteren Ebene, 119 m2 Wohnfläche, plus einen offenen Balkon von 21 m2 vorne. Und eine sonnige Terrasse von 12 m2 hinten. (Unterkunft für 3 geräumige Schlafzimmer) Real geräumiges Wohnzimmer Luxuriöse Master Suite + Hauptbad. Im Obergeschoss befindet sich ein 32 m2 großes Wohnzimmer mit Bad, Küchenzeile und Schlafzimmer. Und eine Panorama-Dachterrasse von 91 m2 bietet einen unverbauten Blick. Das Apartment verfügt über 2 Parkplätze (auf der Linie). Die Wohnung ist sorgfältig gepflegt und renoviert, mit High-End-Services: Intelligenter Strom Fußbodenheizung, Parkettboden.

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Tel-Aviv, Israel
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