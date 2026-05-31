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Wohnquartier Magnifique 4 pieces neuf 7m de terrasse

Ramat Gan, Israel
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ID: 37648
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Ramat Gan
  • Adresse
    Menachem Begin, 37 Ramat Gan Fire Station Bursa

Über den Komplex

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Am Eingang von TLV Standbau 4 Zimmer + Balkon 124m2 + 7m2 Terrasse Aufzug und Privatparkplatz

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Ramat Gan, Israel
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