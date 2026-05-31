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Wohnquartier Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark

Chadera, Israel
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ID: 37696
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

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Das französischsprachige Department von RE/MAX Hadera bietet Ihnen eine außergewöhnliche 4-Zimmer-Wohnung im Herzen des Hadera Parks! Eigenschaften: - Fläche von 105 m2 - 17. Stock von 19 - Ausgezeichnete Terrasse von 40 m2 - Voller Blick auf den Ecopark - Ein geräumiges und helles Wohnzimmer - Ja. Eine elegante, maßgeschneiderte Küche - Drei schöne Schlafzimmer, darunter ein sicheres Zimmer und eine Master-Suite mit integriertem Ankleideraum - 2 Badezimmer, 2 Toiletten - Chabat Lift - Klimaanlage, elektrische Rollläden - Höhle, Parkplatz In der Nähe des Einkaufszentrums, der Schulen und des schnellen Zugangs zu den Straßen 2, 4 und 6. Wie auch immer, ein kleines Juwel zu einem unglaublichen Preis! Für weitere Informationen: Ra'hel Benguigui, Ihr Immobilienmakler, Französische Abteilung von RE/MAX Hadera. Lizenz Nr. 313736

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