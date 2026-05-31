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Wohnquartier Cottage triplex rare

Jerusalem, Israel
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ID: 37874
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Peretz Bernshtein, 44

Über den Komplex

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Sehr selten auf dem Markt! Triplex 5-Zimmer-Hochebene renoviert Cottage. Terrasse von 26 m2 aus dem Wohnzimmer, ganz soccah, mit offenem und grünem Blick. Großes helles Wohnzimmer mit Essbereich und semi-amerikanische Küche. Große 55 m2 Elternsuite mit Ankleideraum und Bad. Gästesuite mit Dusche, extra Badezimmer, Wäscherei, Klimaanlage in jedem Zimmer, privatem Kessel und vielen Parkplätzen in der Nähe des Hauses.

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Jerusalem, Israel
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