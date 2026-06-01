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Wohnquartier Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37435
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Pinsker, 70

Über den Komplex

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Neue 4-Zimmer-Wohnung mit Terrasse – In der Nähe des Dizengoff Center Kürzlich erbaute Wohnung in privilegierter Lage, nur wenige Gehminuten vom Strand und dem lebhaften Zentrum von Tel Aviv entfernt. • 4 Zimmer, 92 m2 • Geräumige sonnige Terrasse von 15 m2 • Wohnzimmer mit offener Küche • Parental-Suite mit eigenem Bad • Sicheres Zimmer (mamad) und ein anderes Zimmer • Zusätzliches Badezimmer und Gästetoilette • 3. Stock auf 6 mit Aufzug • Privatparkplatz Ideal zum Wohnen oder Investieren! Preis: 6,900.000 Preis pro m2: 63,302

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Tel-Aviv, Israel
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