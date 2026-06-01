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Wohnquartier Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer

Netanja, Israel
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ID: 37094
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja

Über den Komplex

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Tolles Potenzial. 124 m2 nach Arnona. Terrasse. Parkplatz Duplex 4,5 Stücke mit Mama Voller Meerblick atemberaubend.

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Netanja, Israel
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