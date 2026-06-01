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Wohnquartier Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiryat hayovel jerusalem

Jerusalem, Israel
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ID: 37274
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

Über den Komplex

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Neues Projekt in 2 9-stöckigen Gebäuden und 1 19-stöckiges Gebäude, Kiryat Hayovel Jerusalem Handelszentrum in der Nähe des Projekts, 300m von der Straßenbahn. 2 Lifte, 3 Kindergärten, ein Club für Einwohner, 1 Parkplatz pro Wohnung Ausgestellt im März 2028 2 Zimmer 54m2 mit Terrasse von 18m2 - Preis : 2,350.000sh 4 Zimmer 93m2 mit Terrasse zwischen 11 und 13m2 - Preis ab 3.300.000sh Penthouse 3 Zimmer 90m2 mit Terrasse von 34m2 - 8. Stock - Preis : 3.450.000sh Penthouse 4 Zimmer 93m2 mit Terrasse von 25m2 - 8. Stock - Preis : 3.800.000sh Penthouse 4 Zimmer 95m2 mit Terrasse von 14m2 - 15. Stock - Preis : 3.880.000sh Erdgeschoss 4 Zimmer 96m2 mit Terrasse 24m2 - Preis von 3.000.000sh bis 3.500.000sh (Gebäude 8 Stockwerke) 4 Zimmer 93m2 mit Terrasse von 11m2 – 6. Stock (Gebäude 8 Etagen) - Preis : 3.250.000sh Diese Preise beinhalten nicht unsere Agenturgebühren, die 2% ohne Steuern sind Preise können variieren Hinweis: Bei einem Projekt im Bau werden Fotos und Pläne nur zu Informationszwecken veröffentlicht und sind nicht vertraglich, so dass die Wohnungen nicht eingerichtet sind. Für weitere Informationen kontaktieren Sie mich

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