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Wohnquartier Projet neuf hadera

Chadera, Israel
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ID: 37407
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    David Shimoni

Über den Komplex

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HADERA Eine neue Wohngeneration Ein neues modernes Wohngebiet im Herzen von Hadera, zwischen Wald und Mittelmeer. ? 13 elegante Türme (16 bis 36 Stockwerke) ? 1 452 Wohnungen hoch stehend ? Privatpark und Grüner Spaziergang ? Geschäfte und Dienstleistungen am Fuße von Gebäuden ? Nähe Bahnhof Hadera West ? Schneller Zugang zu den Achsen 2 und 4 ? In der Nähe des zukünftigen Technologie-Hubs Energy Park ? Apartments für alle Projekte • 2 Stück ideale Investoren • 3, 4 und 5 Familienzimmer • Penthouses mit Meerblick oder Wald ? Warum in Hadera investieren? Stadt durch Umwandlung Strategische Lage zwischen Natur und Zentrum des Landes Hohes Potenzial für Erholung

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