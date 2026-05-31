  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking

Wohnquartier Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking

Tel-Aviv, Israel
von
$2,66M
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37718
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot David HaMelekh, 33

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neubau Hochbau. Premium Lage in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Private Tiefgarage inklusive. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel 2 piEces 45m rue melchett emplacement idEal au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,03M
Wohnviertel Superbe affaire en bord de mer a ashdod
Aschdod, Israel
von
$443,750
Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israel
von
$1,11M
Wohnviertel Grand 3 pieces pres de rothschild
Tel-Aviv, Israel
von
$4,20M
Wohnviertel A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$1,99M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Tel-Aviv, Israel
von
$2,66M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Aviv, Israel
von
$4,970
Vermieten - Neubau - Eingang Anfang Januar Schöne moderne Wohnung in einem neuen Hochhaus, ab Anfang Januar erhältlich. Details zum Objekt: • 3 Zimmer (2 Schlafzimmer + Wohnzimmer) • Balkon • Neues Gebäude • Helle Wohnung mit einem gut durchdachten Arrangement Preis: 14.000 Kontaktieren …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf centre ville netanya
Wohnviertel Projet neuf centre ville netanya
Wohnviertel Projet neuf centre ville netanya
Wohnviertel Projet neuf centre ville netanya
Wohnviertel Projet neuf centre ville netanya
Wohnviertel Projet neuf centre ville netanya
Netanja, Israel
von
$3,01M
Projekt Zangville — Netanya Neues Vorverkaufsprogramm im Herzen der Innenstadt Mordecai Khayat freut sich, ein exklusives Projekt in idealer Lage im Stadtzentrum von Netanya, auf der sehr ruhigen und gefragten Rue Zangville präsentieren. Dieser Bereich profitiert von allen Vorteilen des S…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Wohnviertel Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Wohnviertel Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Wohnviertel Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Wohnviertel Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Alle anzeigen Wohnviertel Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Wohnviertel Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Jerusalem, Israel
von
$3,37M
In der beliebten Gegend von Katamon Hayeshana, am Fuße des San Simon Parks und in der Nähe der Hizkijahu Hamelekh Street. In einem neuen Ladengebäude der Halafta Straße, umgeben von Grün, nur 6 Etagen mit einer raffinierten Lobby und Shabbat Aufzug. Erdgeschoss-Duplex mit großzügigen Bereich…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen