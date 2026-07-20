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Wohnquartier Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion

Rischon LeZion, Israel
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ID: 38270
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Rechowot
  • Stadt
    Rischon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

Über den Komplex

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Wohnung 3.5 Zimmer zum Verkauf Jerusalem Street – Rishon LeZion Auf der Suche nach einer ausgezeichneten Wohnung zum Wohnen oder Investieren? Dieser könnte genau das sein, was Sie brauchen! Angaben zur Immobilie: ? 3,5 Stück ? Etwa 70 m2 ? 3. Stockwerk auf 3 ? Eine Wohnung pro Etage – maximale Privatsphäre und Ruhe ? Besonders ruhige Wohnung, nicht auf Jerusalem Straße ausgesetzt ? Parken nach Vereinbarung mit elektrischem Gate ? Bri (Miklat) entspricht den Standards im Gebäude ? 2 Klimaanlagen ? Neuer Solar-Warmwasserbereiter unter Garantie ? Wohnung in ausgezeichnetem Zustand, teilweise renoviert ? Das Gebäude wird extern renoviert Highlights: ✅ Ideal zum Leben oder Investieren ✅ Totale Privatsphäre – eine Wohnung pro Etage ✅ Ruhige und angenehme Wohnumgebung ✅ Potenzial für die Modernisierung durch Renovierung des Gebäudes ? Marketingpreis: 1.720.000?

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Rischon LeZion, Israel
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