  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Michkenot haouma jerusalem centre

Wohnquartier Michkenot haouma jerusalem centre

Jerusalem, Israel
von
$6,30M
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35585
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Abba Eban, 16

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neu auf dem Markt, in Michkenot Haouma, in der Nähe des Hauptbahnhofs und des Stadtzentrums, in der Nähe von Transport und Geschäften, in einer luxuriösen Residenz mit Blick auf die Promenade. Wunderschöne 5-Zimmer-Wohnung in ausgezeichnetem Zustand, geräumig, darunter ein mamad, Balkon mit offenem Blick, 2 private Parkplätze, Keller. Exklusive Hadassa, Takam-Agentur.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$775,200
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Aviv, Israel
von
$4,10M
Wohnviertel A vendre appartement 2 piEces rue yehuda halevy trEs bon Etat
Tel-Aviv, Israel
von
$1,33M
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
von
$2,92M
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove architecturellement a cote de basel
Tel-Aviv, Israel
von
$4,85M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Michkenot haouma jerusalem centre
Jerusalem, Israel
von
$6,30M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Wohnviertel A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Wohnviertel A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Wohnviertel A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Wohnviertel A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Wohnviertel A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,21M
SELL 3 TEILNEHMER UND PRESTIGIOUS DROUGH 2 SEITE MINUTES, TEL AVIV Dieses schöne 3-Zimmer-Apartment befindet sich in einer ruhigen und renommierten Straße, nur 2 Gehminuten vom Royal Beach entfernt. Eingebettet auf der 1. Etage eines wunderschön erhaltenen und komplett renovierten Gebäudes,…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Bat Yam, Israel
von
$901,000
Bat Yam - IDF Street Wohnung über West/Ost 4 Zimmer 106 m2 mit charmanter Terrasse von ca. 13m2 (1 Meister mit Bad + 2 Schlafzimmer davon 1 mamad) Parkplatz inklusive 4. Stock mit Aufzug Neubau in gutem Zustand und gut gepflegt. Highlights: Großes helles Wohnzimmer (es gibt derzeit eine kl…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Alle anzeigen Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanja, Israel
von
$1,22M
Suchen Sie ein neues Projekt in Netanya? Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya am Fuße der Kikar zu leben. Das Projekt befindet sich im Herzen der Stadt in einem der gefragtesten Standorte von Netanya. Projektcharakter: Die Architektur des Wohnturms, das mod…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen