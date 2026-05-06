  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin

Wohnquartier Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin

Jerusalem, Israel
von
$1,19M
06.05.26
$1,19M
05.05.26
$1,18M
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35592
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Mehalkei HaMayim, 21

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neues Projekt Katamon Jerusalem von 2 bis 5 Zimmern, Penthäuser und Garten Erdgeschoss Im Stadtteil Katamonim gelegen, besteht dieses Projekt aus 5 Gebäuden mit 34 Etagen mit Fitnessraum, Synagogen, 5 Aufzügen. Die Straßenbahn führt zum Projektboden. Lieferung 2029 Zahlungsmethoden Dieses Projekt begleitet die Bank Leumi 20% 80% oder mehrfach 2 Zimmer von 53 bis 69m2 mit 9m2 Terrasse, vom 28. Stock, Südseite Blick auf den Park mit Keller, aber kein Parkplatz - Preise ab 2.400.000 sh 2.5 Zimmer 69m2 und 12m2 Terrasse Preis : 3,000,000 sh 3 Zimmer 80m2 und 11m2 Terrasse mit Keller und Parkplatz, vom 22. Stock, Ausstellung : Nord/West Preis ab 3.500.000 sh 5 Zimmer 120m2 und 11m2 Terrasse, mit 2 Parkplätzen und einem Keller, 9. Stock - Preise ab 4.500.000 sh 5 Zimmer 135m2, 2 Terrassen von 18m2 und 12m2, 3 Badezimmer mit Toilette, 11. Stock – Preis ab 5,000,000 sh Diese Preise können je nach Variante und beinhalten nicht unsere Agenturkommission, die 2% MwSt. beträgt. Für weitere Informationen oder um einen Besuch zu organisieren, rufen Sie uns an Hinweis: Bei einem Projekt im Bau werden Fotos und Pläne nur zu Informationszwecken veröffentlicht und sind nicht vertraglich, so dass die Wohnungen nicht eingerichtet sind.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Residence boutique dexception
Jerusalem, Israel
von
$1,56M
Wohnviertel Penthouse dexception dans immeuble historique
Tel-Aviv, Israel
von
$5,61M
Wohnviertel Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
Tel-Aviv, Israel
von
$5,41M
Wohnviertel Hauts plafonds
Aschkelon, Israel
von
$1,36M
Wohnviertel Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$3,40M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalem, Israel
von
$1,19M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Wohnviertel Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Wohnviertel Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Wohnviertel Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Wohnviertel Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Wohnviertel Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
von
$7,39M
5 Hevra Hadasha Straße Ruhige Straße bei Kikar Hamedina und Hauptstraßen. In einem neuen Projekt im Bau durch einen Immobilienfonds! Schöne ruhige und helle Wohnung 5 Stück (mamad inklusive) 5. Stock (sehr hoch) 121 m2 + ein Balkon von 12 m2 mit offenem Blick! Renovierte Küche! Außergewöhnli…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Opportunite speciale
Wohnviertel Opportunite speciale
Wohnviertel Opportunite speciale
Wohnviertel Opportunite speciale
Wohnviertel Opportunite speciale
Wohnviertel Opportunite speciale
Wohnviertel Opportunite speciale
Tel-Aviv, Israel
von
$748,000
Spezielle Gelegenheit für Investoren. 2 neue Zimmer in einem Luxusgebäude unter Renovierung. Lieferung in 8 Monaten geplant. 100 Meter vom hochbegehrten Rothschild Boulevard entfernt
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement a vendre a baka
Wohnviertel Appartement a vendre a baka
Wohnviertel Appartement a vendre a baka
Wohnviertel Appartement a vendre a baka
Wohnviertel Appartement a vendre a baka
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement a vendre a baka
Wohnviertel Appartement a vendre a baka
Jerusalem, Israel
von
$1,24M
Baka, dereh beit Lehem 49, über einem authentischen Haus, 2. Stock ohne Aufzug, 4 Zimmer (mamad), 2 Duschen, 2 Toiletten, 89 m2, Terrasse soccah 7 m2, guter Zustand, hell, offener Blick. 3650000 Schekel
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen